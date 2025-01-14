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日本【札幌住宿推薦】3家札幌站＆狸小路週邊飯店精選

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2025-01-14 23:29:00 文字：marktrip
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marktrip

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這篇幫大家整理最新版札幌住宿懶人包，精選札幌飯店都位於大家最愛的JR札幌站、狸小路商店街、大通公園周邊等交通購物方便的熱門區域，且每間在PPT、Google有高評價，部分更是近兩年開幕的新飯店，衝北海道自由行在札幌住這裡就對了。

日本【札幌住宿推薦】3家札幌站＆狸小路週邊飯店精選

札幌京急EX酒店

  • 評價：綜合評分9.2；地點評分9.6
  • 交通：有停車場 札幌JR站走路2分鐘
  • 價位參考：雙人房NT$3,100元
  • 查詢空房：｜

2022年開幕的(KEIKYU EX HOTEL Sapporo)地點超讚，離JR札幌站1~2分鐘，周邊有大丸百貨、友都八喜電器賣場等購物地標，附近吃喝餐廳便利商店選擇性也很多。房間新穎，空間比較小但我覺得還夠用，而且房價也蠻平實，一開幕就大獲好評。

✓圖文：【札幌住宿】札幌京急EX酒店(評價9.2)

札幌華盛頓廣場飯店

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分9.2
  • 交通：札幌JR站走路3分鐘
  • 價位參考：雙人房NT$1,500元起
  • 查詢空房：｜

()是2022年開幕的札幌新飯店，離JR札幌站走路約3分鐘，地點也是相當好，而且房價便宜，同時期就是比旁邊的飯店便宜很多，設備雖說陽春但都是走實用路線，想要省旅費的話是個不錯的選擇。

札幌京王普雷利亞飯店

札幌住宿：札幌京王普雷利亞飯店

札幌京王普雷利亞飯店房型＆公共浴池

  • 評價：綜合評分9.1；地點評分9.3
  • 交通：有停車場 札幌JR站北走路3分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$3,900元
  • 查詢空房：Agoda隱藏優惠Booking訂房

這間札幌京王普雷利亞飯店()是京王酒店集團近幾年在北海道札幌開幕的飯店，地點選在交通方便的札幌車站旁，對面就是北海道大學，比起KEIO PLAZA是高單價路線，KEIO PRELIA系列的價位相對便宜實惠，服務和設施卻有對應的好品質，是現在大家來北海道旅遊時很不錯的地點

✓圖文：【札幌住宿】札幌京王普雷利亞飯店(評價9.3)

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