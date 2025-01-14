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日本【阿寒湖溫泉飯店】3家阿寒湖住宿推薦

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2025-01-14 23:33:00 文字：marktrip
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marktrip

marktrip

這篇整理阿寒湖溫泉住宿、阿寒湖溫泉飯店的旅遊筆記，有的是自己住過，部分則是參考、Booking、Google等旅遊搜尋平台的綜合評價，都是其中人氣滿滿的溫泉住宿，好幾家較具規模的飯店也會提供往返釧路巴士總站的接駁車，來北海道旅行時值得參考。

阿寒湖鶴雅WINGS飯店

日本【阿寒湖溫泉飯店】3家阿寒湖住宿推薦

  • 評價：Google 4.4/5.0；Agoda 8.6/10.0
  • 價位：雙人房一泊二食約NT$8,200
  • 查詢空房：｜Booking訂房

離搭阿寒湖遊船的碼頭很近，到離阿寒湖畔滑雪場約五分鐘車程，泡湯設施雖然比較普通，但可使用姐妹館的設施，規劃有不同樓層的湖景露天溫泉泡湯區，可以邊泡湯邊欣賞美景，飯店還會還提供免費的熱湯和現蒸馬鈴薯，是一家很貼心的阿寒湖溫泉飯店。

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御前水飯店(Hotel Gozensui)

日本【阿寒湖溫泉飯店】3家阿寒湖住宿推薦

日本【阿寒湖溫泉飯店】3家阿寒湖住宿推薦

  • 評價：Google 3.5/5.0；Agoda 7.7/10.0
  • 價位：雙人房一泊二食約NT$4,800
  • 查詢空房：｜Booking訂房

是較有歷史的阿寒湖溫泉飯店，離愛奴民俗村只要走路五分鐘，一樓大廳有免費的咖啡及霜淇淋，整體設施比較老舊，但景色很好且房價也不算高，冬季時可以步行參與冰上活動，其中大浴場老舊是較大的缺點。

新阿寒飯店

日本【阿寒湖溫泉飯店】3家阿寒湖住宿推薦

日本【阿寒湖溫泉飯店】3家阿寒湖住宿推薦

  • 評價：Google 4.0/5.0；Agoda 8.0/10.0
  • 價位：雙人房一泊二食約NT$5,100
  • 查詢空房：｜Booking訂房

有溫水游泳池和超棒的湖景露天溫泉，建議訂本館(香格里拉館)的房間有重新翻修過比較新，飯店一泊二食的食物種類、味道都很好，走路兩分鐘就到阿寒湖邊，參加遊湖船或冰上活動都非常方便，整體來說是很超值的阿寒湖溫泉住宿地點。

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