伏見稻荷大社（伏見稲荷大社）位於日本京都，是日本最著名的神社之一，也是稻荷神社的總本社。這座神社供奉稻荷神，主要被視為農業、商業與五穀豐登的守護神。伏見稻荷以數不清的朱紅色鳥居和千本鳥居而聞名，吸引了來自世界各地的遊客。

歷史

伏見稻荷大社建立於西元711年，已有超過1300年的歷史。它起初建於稻荷山腳下，後來逐漸發展成為今日壯觀的神社群。神社的主體建築於1499年重建，至今依然保存完好。

必遊景點

千本鳥居

千本鳥居是伏見稻荷最具代表性的景點。這些鳥居由個人或企業捐贈，象徵祈求願望實現和感謝神明保佑。鳥居排列成隧道般的步道，延伸至稻荷山，構成壯觀的景象。早晨或傍晚時分拍攝，光影交錯，更顯神秘。 稻荷山步道

沿著千本鳥居可以一路登上稻荷山，這條步道全長約4公里，攀登過程約需2-3小時。在途中可以欣賞京都市的全景，並拜訪散布在山中的小神社和石祠。 御旅所

位於神社入口附近，是神社祭典時神輿休息的地方。這裡的建築風格古樸，充滿傳統日本神道文化的韻味。 主殿與樓門

主殿（本殿）是神社祭拜的核心，建築風格優雅，具有鮮明的日本傳統特色。樓門是進入主殿的主要入口，色彩鮮豔，是遊客拍照的熱門地點。

交通方式

電車 ：搭乘京阪本線至「伏見稻荷站」，步行約5分鐘即可抵達。

：搭乘京阪本線至「伏見稻荷站」，步行約5分鐘即可抵達。 JR線：從京都站搭乘JR奈良線至「稻荷站」，步行約2分鐘即可到達神社入口。

小貼士

避開人潮：建議清晨或傍晚前往，以避開旅遊高峰，並能享受更寧靜的氛圍。 穿著舒適：由於步道多且需要攀登，建議穿著輕便舒適的鞋子。 免費參觀：神社全年開放，且無需入場費。 購買御守與紀念品：主殿附近有許多販賣御守和福物的攤位，可以選購適合自己的祝福小物。

結語

伏見稻荷大社是一個結合了自然之美與傳統文化的神聖場所，無論是為了體驗日本神道文化，還是純粹欣賞美景，這裡都能帶來令人難忘的旅遊體驗。無論何時造訪，伏見稻荷都將以其獨特的魅力讓您流連忘返！

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