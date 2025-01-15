東福寺（東福寺）是位於京都的一座禪宗寺廟，隸屬於臨濟宗。它始建於1236年，由攝政九條道家創建，是京都五山之一（五大禪寺之一），並以壯觀的秋季紅葉和建築藝術而聞名。東福寺名字取自奈良兩大古寺「東大寺」與「興福寺」的名稱結合，象徵崇高的信仰與文化傳承。

歷史

東福寺的建造歷經19年，完成於1255年，後來多次因火災而重建。寺廟以嚴格的禪宗規範著稱，並成為推廣禪宗文化與藝術的重要場所。如今的東福寺保留了多項國寶和重要文化財。

必遊景點

通天橋與紅葉谷

通天橋是東福寺的標誌性景點之一，橫跨在溪谷之上，提供了俯瞰紅葉谷的絕佳視角。每年秋天，紅葉如火焰般燦爛，吸引無數遊客前來欣賞這片如詩如畫的景致。紅葉季節建議提早到達以避開人潮。 方丈庭園

方丈庭園由著名庭園設計師重森三玲設計，是日本傳統枯山水庭園的傑作。庭園分為四部分，分別位於方丈建築的東、西、南、北，每個庭園的設計都展現出不同的禪意之美，尤其是南庭的「龍吟庭」，以石頭和白砂象徵波濤洶湧的大海。 三門

三門是東福寺的正門，也是日本現存最古老、最大規模的禪宗木造山門之一。它建於1425年，被指定為國寶。從門上俯瞰，視野開闊，能欣賞寺廟全景。 開山堂

開山堂是為紀念寺廟創建者而設立的建築，內部收藏著木造的聖一國師像，為日本的重要文化財之一。該建築的裝飾華麗，兼具禪宗簡約與日本傳統之美。

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