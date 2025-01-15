簡介

南禪寺（南禅寺）是位於日本京都的一座禪宗寺廟，屬臨濟宗南禪寺派的總本山，被列為「京都五山之上」，是日本禪宗寺院的最高地位象徵。南禪寺以其深厚的歷史文化、壯麗的建築以及四季變化的自然美景而著名，特別是秋天的紅葉更是吸引眾多遊客前來。

歷史

南禪寺由日本鎌倉時代的天皇後宇多法皇於1291年創建，最初作為皇室的離宮，後改為禪宗寺廟。寺院歷經多次火災與戰亂的洗禮，現今建築多為江戶時代重建而成。

必遊景點

三門

南禪寺的三門是日本三大禪宗山門之一，由德川家光於1628年重建。三門不僅是重要的歷史建築，也因木造結構高大壯觀而著稱。遊客可以登上三門俯瞰京都市區和寺內庭園，特別是秋天，景色如詩如畫。 水路閣

水路閣是南禪寺內的特色景點之一，建於明治時期，是一座以紅磚砌成的拱形水道橋，作為琵琶湖疏水工程的一部分。歐式建築風格與日式庭園景觀形成鮮明對比，是熱門的攝影地點。 方丈庭園

方丈庭園是一座典型的枯山水庭園，設計簡潔而富有禪意。庭園由白砂和石頭組成，象徵河流與山峰。無論是靜心觀賞還是拍照留念，這裡都是感受禪意的絕佳場所。 南禪院

南禪院是寺內的一個分院，保留了最初作為皇室離宮時的遺跡。庭園內有一個小池塘，周圍環繞著蒼翠的樹木和苔蘚，秋天的紅葉倒映在池水中，景色十分迷人。

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