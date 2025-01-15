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日本【京都】清水寺必看景點攻略！歷史文化、必看重點！

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2025-01-15 10:36:00 文字：marktrip
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日本【京都】清水寺必看景點攻略！歷史文化、必看重點！

清水寺（清水寺）位於京都市東山區，是日本最著名的佛教寺廟之一，屬於法相宗，主祀千手觀音。清水寺以壯觀的木造舞台和四季分明的自然景色聞名，並被列為世界文化遺產。寺廟的名字「清水」源自寺內湧出的「音羽瀑布」，其清澈水源象徵純淨和生命力。

日本【京都】清水寺必看景點攻略！歷史文化、必看重點！

歷史

清水寺的歷史可以追溯至778年，由僧人延鎮所建。原本的建築多次毀於戰火，現存的主要結構建於1633年，由德川家光資助重建。清水寺的主殿與舞台完全不用釘子搭建，是日本傳統建築技術的傑作。

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必遊景點

  1. 清水舞台
    清水舞台是清水寺的標誌性建築，由139根高大的木柱支撐，突出於懸崖之上，提供俯瞰京都市區的壯麗視野。春天的櫻花與秋天的紅葉更為舞台增色，使其成為攝影和觀光的絕佳地點。

  2. 音羽瀑布
    位於清水寺下方，音羽瀑布分為三條水流，分別象徵長壽、學業成就和戀愛成功。參觀者可使用長柄勺接取瀑布水，祈求心願實現。每次只能選擇一條水流，以示誠心。

  3. 地主神社
    位於清水寺內的地主神社是供奉愛情與姻緣的神社。神社內的「戀占石」是最受歡迎的景點之一，遊客閉著眼從一塊石頭走向另一塊石頭，若能成功抵達，據說戀愛運勢將大增。

  4. 三重塔
    清水寺內的三重塔是日本最高的三重塔之一，外觀鮮紅色，與周圍的綠樹或紅葉相映成趣。這座塔建於室町時代，為清水寺的重要文化財之一。

  5. 隨求堂
    位於寺內的隨求堂是一個神秘的建築，內部一片漆黑，模擬子宮的空間設計象徵新生與希望。遊客需手握念珠，在黑暗中摸索前進，完成一次內心的旅程。

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