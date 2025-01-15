京都藍瓶咖啡是美國精品咖啡品牌 Blue Bottle Coffee 在日本的分店之一，位於京都市的南禪寺附近，這家分店以其結合傳統日式建築與現代簡約設計的風格聞名。它不僅是一家咖啡店，更是能夠深刻體驗京都美學和咖啡文化的理想場所。

特色

傳統與現代的融合

京都藍瓶咖啡店鋪坐落於一座經過翻修的日式町家建築，保留了傳統木質結構和屋瓦，內部則採用了極簡主義設計，融合了現代感與日式禪意。店內寬敞明亮，設有大面玻璃窗，讓自然光灑入，營造出靜謐而舒適的氛圍。 高品質咖啡體驗

藍瓶咖啡以使用新鮮烘焙的咖啡豆和手沖咖啡技術著稱。在京都店，您可以品嚐到經典的美式咖啡、拿鐵等，也可以選擇使用單一產地豆子的精品咖啡，享受由專業咖啡師精心製作的每一杯咖啡。 專屬京都的限定餐點

京都藍瓶咖啡提供多款日本限定的輕食和甜點，如日式抹茶甜點或當地食材製作的烘焙食品，與咖啡搭配更為絕妙。 庭院景觀

店內設有一個小型日式庭院，供客人放鬆身心，特別適合在晴朗的日子裡，端著一杯咖啡，感受京都的悠閒氛圍。

小貼士

建議參觀時間

建議清晨或午后前往，早晨人潮較少，適合靜靜享受咖啡；午後則可以一邊品嚐咖啡，一邊感受陽光灑入店內的悠閒氣氛。 適合拍照

京都藍瓶咖啡的建築和內部設計極具美感，是拍照打卡的好地方。建議穿著簡約、日系風格的服飾與環境搭配。 周邊景點

藍瓶咖啡附近有南禪寺、水路閣和哲學之道，適合與這些景點一同安排為一日遊行程。 帶回紀念品

店內提供藍瓶咖啡專屬的咖啡豆和周邊商品，您可以帶回家作為紀念，或與朋友分享。

京都藍瓶咖啡不僅是一家咖啡店，更是一個沉浸於京都獨特文化與現代設計的地方。在這裡，您可以品嚐到頂級的精品咖啡，同時感受京都特有的靜謐與美學。不管您是咖啡愛好者，還是旅途中的放鬆者，京都藍瓶咖啡都將為您帶來一次愉悅的感官體驗，成為京都旅遊中不可錯過的一站。

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