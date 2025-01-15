Mimi韓の旅遊生活介紹大阪城（大阪城公園）是日本大阪的象徵性地標，擁有超過400年的悠久歷史，曾是日本戰國時代的重要據點。這座宏偉的城堡由戰國名將豐臣秀吉於1583年建造，不僅見證了日本歷史的波瀾壯闊，也成為今日融合歷史與現代的熱門觀光地。

大阪城天守閣

大阪城的核心——天守閣，是一座五層八階的城樓，從外觀看起來古樸威嚴，內部卻是一個充滿互動展覽的現代博物館。館內展示了豐臣秀吉的生平事蹟和大阪城的歷史，登上頂樓還能欣賞大阪市區的壯麗全景！

西之丸庭園

這座庭園位於天守閣旁，春天時被櫻花環繞，成為賞花勝地。庭園內設有茶屋，您可以一邊品茗一邊欣賞大阪城的美景，感受日式優雅。

內外護城河

環繞大阪城的護城河不僅是防禦工事的一部分，也成為遊客散步和拍照的熱門景點。您甚至可以搭乘小船遊河，從不同角度欣賞大阪城的壯麗。

豐國神社

位於大阪城公園內的豐國神社是供奉豐臣秀吉的神社，象徵著他的豐功偉業。這裡是祈求成功和幸福的熱門地點，記得拍照留念！