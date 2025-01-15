上個月和男友在山上露營後，我們便計劃月初一起去爬山挑戰新高度，沒想到寒流來襲，山上的冷風吹得我們瑟瑟發抖∑(￣□￣;) 下山後瞬間決定暫時放棄戶外運動，改室內活動(PД`q｡) 結果回家沒多久，我的手機大概是又偷聽了我們的對話，開始推薦各種健身房的廣告給我？？但是說真的，健身房對我來說好像有點無聊( ˘･з･) 就在我苦惱的時候，男友默默做了功課，興奮地問我那空中瑜珈怎麼樣？我被網路上的照片吸引，那柔美又充滿力量的姿勢實在太迷人了！查了許多台中北屯瑜珈教室推薦的文章後，最終選擇了 Fly High Yoga！原因不僅是因為可以預約體驗課程，還有因為他們的分館超多，每間分館的裝潢又都特別漂亮，讓人超心動(≧∀≦)

這次體驗的課程是「空中修復平衡」，很適合喜歡伸展身體的人～我選的是崇德尊爵館，到現場時真的被裝潢震撼到了！暖色系的裝潢搭配精緻的造景，不僅讓人放鬆，也是一個適合打卡拍照的地方(✪ω✪)

更衣間和淋浴間設施齊全，甚至連吹風機都是戴森的，整個高級感滿分！最特別的是，崇德尊爵館居然還有地暖設備！！寒流來時待在裡面一點都不冷，地板還暖暖的，讓人超放鬆～

課程開始前，老師特別來詢問我的狀況，因為其他學員都是長期上課的學生，只有我是體驗的學員，得知我平時有在運動後，老師鼓勵我放心參與，並告訴我可以隨時提出需求。課程果然如我所期待，是以伸展為主，透過專業的吊床設備完成許多地面上無法達成的動作。尤其是倒立的部分，剛開始我有點緊張，還好老師立刻來協助我，所以很快地就成功倒立了！那瞬間的感覺，既新奇又帶點挑戰，真的超有成就感ヽ(✿ﾟ▽ﾟ)ノ

在整個體驗過程中，我能明顯感受到全身肌肉被拉伸，有些動作比較吃力時，老師都會及時協助，讓人非常放心～課堂中老師還特別提到，Fly High Yoga 使用的吊床是來自美國的進口產品，最大動態承重量高達450公斤，初學者完全不用擔心安全問題～這些細節真的讓人感到很安心，能專注於動作本身，享受伸展的過程~(‾▾‾~)

課後，我和老師稍微聊了一下天，老師非常親切，特地問我是否對課程有任何問題，也提到 Fly High Yoga 獨創的「空中皮拉提斯」課程！皮拉提斯這幾年非常熱門，我早就有想嘗試的念頭，沒想到這裡還有空中版本可以體驗。可惜崇德尊爵館沒有這課程，不過詢問櫃檯後得知，其他分館如黎明館、一中館、河南館、崇德館和精誠館都有，真的是值得期待٩(๑❛ᴗ❛๑)۶～下次一定要再來試試看空中皮拉提斯！

這次的體驗讓我發現，運動不僅能帶來挑戰，也能成為放鬆的過程！如果你也在尋找一個能挑戰自己的運動方式，建議可以來試試台中北屯瑜珈教室推薦的Fly High Yoga！空中瑜珈是一項充滿挑戰和成就感的運動，有時間的話，真的很推薦可以去體驗看看哦！

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