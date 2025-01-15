這篇Mimi韓想介紹的阿倍野HARUKAS展望台位於大阪天王寺區，是日本最高的摩天大樓「阿倍野HARUKAS」內的主要景點。這座地標性建築高達300米，展望台位於頂層的58至60樓，以360度無遮擋的全景視角，成為大阪最受歡迎的觀光地之一。

無敵視野的60樓「天空庭園」

60樓的天空庭園是阿倍野HARUKAS展望台的核心亮點，整層環繞著玻璃牆，提供了俯瞰大阪市區乃至更遠山脈和海岸的絕佳視野。特別是在日落時分，城市被染上金黃色，夜晚則是繁星般的城市燈光。

透明觀景平台「Edge The Harukas」

如果您喜歡挑戰刺激，Edge The Harukas是一個透明的戶外觀景平台，可以讓您感受高空的震撼。站在這裡，仿佛置身於空中，拍出獨特的照片。

58樓的咖啡廳與禮品店

在58樓，您可以在「天空咖啡廳」享受一杯精緻的咖啡或輕食，並一邊欣賞美景。禮品店則提供展望台限定的紀念品，是帶回家的最佳選擇。