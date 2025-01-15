Mimi韓要介紹的心齋橋位於大阪市中央區，是大阪最繁華的購物與娛樂區之一，也是遊客必訪的熱點。這裡不僅是購物者的天堂，還融合了美食、文化和獨特的街頭魅力，從高端品牌到本地特色應有盡有。
必遊亮點
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心齋橋筋商店街
這條全長約600公尺的拱廊式商店街是心齋橋的中心，匯聚了各種品牌店、藥妝店和百貨公司。您可以在這裡找到從奢侈品牌到平價潮流的各種商品，是購物愛好者的夢幻地點。
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美食天堂
心齋橋周邊分布著無數美食店，從大阪名物章魚燒、御好燒，到米其林推薦的高檔餐廳，一應俱全。不容錯過的還有日本抹茶甜點和地道日式烏冬麵。
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潮流與設計街區
心齋橋西側的「美國村」（アメリカ村）是年輕人和潮流愛好者的聚集地。這裡充滿了復古店鋪、獨立設計師品牌和特色咖啡廳，展現了與眾不同的時尚氛圍。
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近水影的浪漫體驗
心齋橋鄰近道頓堀運河，夜晚燈光閃耀時，可以搭乘小型觀光船，一邊欣賞大阪夜景，一邊感受運河兩岸的繁華活力。
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著名地標「格力高跑步人」
雖然屬於道頓堀範圍，但從心齋橋步行到格力高招牌僅需數分鐘。拍張經典合影，是每位遊客的打卡任務！
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