黑門市場（Kuromon Ichiba Market）位於大阪難波區，是擁有超過190年歷史的傳統市場，被譽為「大阪的廚房」。這裡匯聚了超過150家店鋪，販售各式海鮮、蔬果、熟食和特色小吃，是品嚐地道大阪美食和體驗當地生活的理想場所。

新鮮海鮮

黑門市場最吸引人的就是琳琅滿目的新鮮海鮮，包括螃蟹、生蠔、刺身和壽司等。許多店家現點現烤或現做，讓您可以品嚐最新鮮的滋味。

道地大阪小吃

章魚燒、烤和牛、天婦羅、烤魷魚等大阪名物在市場隨處可見，價格親民且份量十足。特別推薦品嚐市場內使用高級食材製作的小吃，味道更上一層樓。

水果與甜點

這裡的水果攤販提供高品質的日本當季水果，如草莓、蜜瓜和柿子，雖然價格略高，但口感甜美絕對值得一試。此外，還有抹茶冰淇淋、和果子等傳統日式甜點，是吃貨不可錯過的驚喜。

現場體驗烹飪

部分店家提供現場烹飪服務，您可以挑選喜歡的食材，由廚師現場為您料理，享受新鮮又熱騰騰的餐點。