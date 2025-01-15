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日本大阪海遊館：與海洋生物零距離互動的奇幻冒險！

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2025-01-15 11:33:00 文字：marktrip
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marktrip

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大阪海遊館

要介紹的這個大阪海遊館（Osaka Aquarium Kaiyukan）是世界最大規模的水族館之一，位於大阪灣的天保山地區。這座水族館以其巨大的中央水槽和多樣化的海洋生物展示聞名，是了解海洋生態和欣賞海洋生物的絕佳場所，特別適合家庭旅遊和親子活動。

日本大阪海遊館：與海洋生物零距離互動的奇幻冒險！

日本大阪海遊館：與海洋生物零距離互動的奇幻冒險！

必遊亮點

  1. 巨型中央水槽「太平洋區」
    佔地約5,400噸的中央水槽是海遊館的核心展區，展示了以鯨鯊為代表的巨大海洋生物。透過多層次觀賞，您可以近距離欣賞這些海洋巨物的優雅泳姿。

  2. 「環太平洋火山帶」主題展區
    海遊館分為16個展區，依照「環太平洋火山帶」的不同海洋環境進行設計，涵蓋了從日本海到南極洲的多樣生態。每個展區都還原了獨特的生物棲息地，如可愛的南極企鵝和神秘的水母。

  3. 互動體驗區「海之探索」
    您可以觸摸小型鯊魚和魟魚，親身感受它們的質感與魅力。這是孩子們最愛的互動體驗區，適合拍照留念。

  4. 夜間點燈的浪漫氛圍
    晚間，海遊館內部燈光昏暗，水族箱裡的生物在柔和的燈光下顯得更加迷人，營造出如夢似幻的觀賞氛圍。

  5. 天保山摩天輪與周邊娛樂
    在海遊館外，天保山摩天輪提供了俯瞰大阪灣的機會。周邊還有購物中心和美食街，可以讓您在遊覽之餘享受更多樂趣。

日本大阪海遊館：與海洋生物零距離互動的奇幻冒險！

交通方式

  • 地鐵：搭乘大阪地鐵中央線至「大阪港站」，步行約5分鐘即可到達。
  • 巴士：從大阪站或難波搭乘直達巴士至天保山區域。

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