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日本天保山摩天輪：浪漫與視野兼具的大阪空中體驗！

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2025-01-15 11:39:00 文字：marktrip
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日本天保山摩天輪：浪漫與視野兼具的大阪空中體驗！

天保山摩天輪位於大阪天保山港區，是世界著名的巨型摩天輪之一，高達112.5米，直徑100米。這座摩天輪提供了360度俯瞰大阪灣的壯麗景色，特別是在日落和夜晚，浪漫燈光與城市美景相得益彰，是大阪最受歡迎的觀光地標之一。

日本天保山摩天輪：浪漫與視野兼具的大阪空中體驗！

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必遊亮點

  1. 壯麗全景
    登上天保山摩天輪，您可以將大阪港、明石海峽大橋、關西國際機場，甚至遠處的六甲山一覽無遺。白天的廣闊視野與夜晚的璀璨燈火各具特色，讓人流連忘返。

  2. 透明車廂的刺激體驗
    天保山摩天輪設有透明地板的特殊車廂，適合尋求刺激的遊客，可以俯視地面，感受身處高空的驚艷與震撼。

  3. 浪漫夜景燈光秀
    晚上的摩天輪會被五彩繽紛的燈光裝飾，隨著季節和時間變化主題，營造浪漫氛圍，是情侶們約會的理想地點。

  4. 便利位置與周邊景點
    天保山摩天輪與大阪海遊館、天保山市場、購物中心相鄰，遊覽摩天輪後可輕鬆探索周邊景點，享受完整的娛樂體驗。

日本天保山摩天輪：浪漫與視野兼具的大阪空中體驗！

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