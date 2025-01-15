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日本京都天橋立：日本三景之一，步入天堂的絕美橋梁

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2025-01-15 11:51:00 文字：marktrip
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日本京都天橋立：日本三景之一，步入天堂的絕美橋梁

這次要介紹的天橋立位於京都府北部的宮津市，是日本三景之一，以其壯麗自然景觀和悠久的文化歷史聞名。

天橋立是一條長約3.6公里的沙洲，兩側環繞著阿蘇海和宮津灣，沙洲上覆蓋著約8000棵松樹，形成了宛如通往天堂的美麗「天橋」。

日本京都天橋立：日本三景之一，步入天堂的絕美橋梁

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必遊亮點

  1. 股之窗觀景體驗
    天橋立最有名的觀景方式是股見(股のぞき)，就是低頭從自己的胯下看天橋立。這樣看去，沙洲彷彿漂浮於天際，如同一條天上的橋，趣味十足且充滿傳統魅力。

  2. 天橋立沙洲漫步與騎行
    遊客可以步行或租借自行車沿著沙洲漫遊，欣賞松林的寧靜與海岸的美景。途中還有多處小神社和涼亭，適合停留休息。

  3. 天橋立觀光船
    您可以搭乘觀光船遊覽阿蘇海，從水面欣賞天橋立的壯麗全景。船上還有餵食海鷗的體驗，特別受小朋友喜愛。

  4. 智恩寺與成相寺
    天橋立周邊有多座名寺值得一訪。其中，智恩寺是祈求智慧與學問的名所，而成相寺位於山上，可俯瞰整個天橋立，是絕佳的攝影點。

  5. 天橋立溫泉
    天橋立溫泉是旅途後放鬆身心的好去處，您可以在面向海景的露天溫泉中享受舒適的泡湯體驗，感受極致的放鬆。

日本京都天橋立：日本三景之一，步入天堂的絕美橋梁

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