伊根舟屋（Ine no Funaya）位於京都府北部，是一個保存完好的漁村，以獨特的「舟屋」建築群而聞名。「舟屋」是將居住空間與船屋結合的傳統建築，底層停泊漁船，上層作為生活空間。這裡寧靜的海灣景色與獨特的建築風貌吸引了無數遊客，是遠離城市喧囂的療癒之地。

交通方式

巴士 ：從京都市區搭乘至天橋立的巴士，再轉乘至伊根町，約需2.5至3小時。

：從京都市區搭乘至天橋立的巴士，再轉乘至伊根町，約需2.5至3小時。 自駕：從京都市區出發，車程約需2小時，是探索沿途美景的便捷方式。

必遊亮點

舟屋景觀與村落散步

伊根舟屋沿著海岸排列有序，形成一道絕美的景觀。您可以沿著村落小路散步，近距離觀賞這些傳統建築，感受漁村的質樸與魅力。 海上觀光船體驗

乘坐觀光船從海上欣賞舟屋的全貌，是探索伊根的最佳方式。船上還提供餵食海鷗的體驗，增加旅途趣味。 漁村文化與歷史探索

當地的伊根町博物館展示了漁村的歷史和舟屋的建築特色，深入了解這裡的文化底蘊和漁業傳統。 新鮮海鮮料理

伊根的餐廳以新鮮的當地漁獲為特色，特別推薦品嚐當季刺身、海鮮丼以及烤魚料理，是美食愛好者的天堂。 住宿體驗

若想深入感受伊根的獨特生活方式，可以選擇入住改建自舟屋的民宿，體驗睡在海邊的樂趣，並享受當地主人提供的溫暖款待。

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