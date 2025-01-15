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日本京都美山町：走進茅草屋的時光隧道，體驗傳統日本田園風情！

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2025-01-15 11:59:00 文字：marktrip
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日本京都美山町：走進茅草屋的時光隧道，體驗傳統日本田園風情！

美山町位於京都的山區，以其保存完好的茅草屋而聞名，被譽為「日本三大茅葺之一」。

這裡的茅草屋頂建築擁有數百年歷史，與周圍的青山綠水相映成趣，是體驗傳統日本農村生活的最佳景點。

日本京都美山町：走進茅草屋的時光隧道，體驗傳統日本田園風情！

日本京都美山町：走進茅草屋的時光隧道，體驗傳統日本田園風情！

必遊亮點

  1. 茅草屋聚落（Kayabuki no Sato）
    美山町的茅草屋村落擁有超過50棟茅草屋頂建築，其中許多至今仍有人居住。村落被列為重要的文化財產，遊客可以在此漫步，欣賞傳統建築與田園景致。

  2. 美山自然文化村
    這裡提供多樣化的體驗活動，包括製作蕎麥麵、手工藝品、以及傳統農業體驗，適合親子和團體旅遊，深入了解農村文化。

  3. 季節限定美景

    • 春天：櫻花和新綠為村落增添活力，田野間充滿生機。
    • 夏天：郁鬱蔥蔥的稻田景觀與清涼的溪流，是避暑的好地方。
    • 秋天：紅葉與茅草屋形成絕美畫面，特別是在黃昏時分。
    • 冬天：積雪覆蓋村落，宛如童話般的雪國景象，村內還會點燈，浪漫迷人。

  4. 鄉村美食
    美山以其地道的農家料理聞名，特別是使用當地新鮮食材製作的菜餚，如山菜天婦羅、鄉村鍋物和手作豆腐，讓人回味無窮。

  5. 露天溫泉
    美山町的溫泉旅館提供露天溫泉，讓您一邊享受溫泉，一邊欣賞山林景色，是放鬆身心的理想選擇。

日本京都美山町：走進茅草屋的時光隧道，體驗傳統日本田園風情！

交通方式

  • 巴士：從京都市內搭乘JR巴士或南丹市巴士至美山町，約需2小時。
  • 自駕：從京都市區出發，約需1.5至2小時，沿途可欣賞壯麗的山區風光。

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