要來開箱醬料界的靈魂之王，只要一杓可以讓普通的菜餚變成超厲害美食
百搭醬料讓廚房新手也能一秒上手的秘密配料！大家都能成為料理廚王
就是這幾罐冰箱必備醬料，來自淑女廚房的手工醬料
省去備料的麻煩，輕鬆上菜
其實勺勺沒有每天煮飯，但是每次買食材很常都放到過期變質著實浪費
從冰箱裡有了淑女熟房料理神器，保存期限拉長事半功倍
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淑女廚房
淑女廚房嚴選台灣在地農產品，經SGS專業認證好安心，接單現做品質有保證
每款醬料都經過數百次調配、創新製作，精選新鮮原料加入獨家秘方
一罐萬用，料理、沾料都適合，省去備料的麻煩
淑女廚房醬料介紹
來開箱拉，剛收到淑女熟房的醬料，每一瓶都小心的保護
以免遭受碰撞導致破損，運送過程中使用冷凍保存
直接放在冰箱冷藏退冰即可食用
不論是長期煮飯的家庭或者料理新手都需要把這幾罐淑女廚房手工備料備在冰箱裡
真的太重要了！這幾次煮飯我真的覺得好輕鬆～（不誇張）
其實我在煮飯的時候，每次切蒜頭、辣椒...等配料都會因為怕手殘留味道狂洗手
尤其蒜頭真的會覺得手黏黏的有夠不舒服
遇到了淑女廚房索性把蒜頭產品都給他加入購物車，省去之後的麻煩
真的是造福懶人的的產品（笑）
品名、保存期限、成分、營養標示都有清楚的標註在瓶身
使用前可以看看裡面是否有食材會過敏唷！
淑女廚房手工蒜頭(油)醬
整瓶真材實料香濃的蒜頭(油)醬，使用了台灣雲林新鮮生產的蒜頭來製作
而且它的香味有獨特的奶香氣息，還可以搭配麵包一起享用
也可以用來爆香、涼拌，搭配任何料理都超合適!!!
淑女手工青蔥醬
嚴選宜蘭三星蔥，蔥汁飽滿鹹香，手工切絲、細細熬煮
還有加上祖傳秘方搭配調味
不敢吃蔥的我都敵擋不過它的魅力!!!
淑女手工九層塔醬
肉類搭配好幫手"手工九層塔醬"一打開就能聞到濃郁的九層塔香
嚴選台灣在地紅骨九層塔、屏東萬丹辣椒、雲林蒜頭、獨家雞油
搭配濃郁的蒜頭、辣椒提鮮卻不失九層塔的香氣
入口還能感受到清爽的口感!
淑女手工香菜醬
香菜控看過來，每次外帶想吃香菜卻只有一點點嗎?
特地幫愛吃香菜的老公購入的香菜醬
這罐香菜醬嚴選了彰化北斗新鮮香菜、屏東萬丹辣椒、雲林蒜頭、獨家雞油
黃金比例調製出一罐濃郁十足的香菜醬
像勺勺很怕香菜，不可能在家裡會有香菜，就連切香菜我都受不了!!!
這一罐直接滿足老公想吃香菜的渴望!!!
淑女手工韭菜醬
我覺得超特別的醬料就為淑女手工韭菜醬，加入一匙馬上提升鮮度
還有添加花生碎增添口感層次
韭菜選用大溪青頭韭菜與當季花生再加上雲林蒜頭與獨家風味雞油
純手工熬製保留了韭菜香氣，濃郁香甜的口感越吃越上癮
滷味、拌麵...等通通百搭
香蒜辣椒醬
選用季節產台灣辣椒，搭配大量的蒜製作
製作時堅持170度火侯，保留了赤椒、蒜白、油紅
溫辣溫辣的口感，讓料理香氣與食慾更上一層樓
我選擇的是小辣，喜歡吃辣的朋友可以選擇朝天椒大辣
淑女生鮮蒜泥、淑女生鮮薑泥
每次想要醃肉做料理使用到蒜泥、薑泥的頻率超高
自己準備超級費工!!!
準備了淑女廚房生鮮蒜泥、生鮮薑泥在冰箱，節省超多時間
也不會把手用到超濃厚的味道洗不掉
淑女廚房醬料料理分享
蔥燒雞
香噴噴的蔥燒雞料理起來超方便的!!!
有手就會做，料理新手也能端上美味料理上桌!!!
準備材料
淑女手工青蔥醬、淑女手工蒜頭(油)醬、淑女生鮮薑泥
醬油、鹽巴、黑楜椒、洋蔥、雞腿肉
料理做法
將洋蔥切絲跟雞腿肉、醬油一小匙、些許黑胡椒粒(依照個人)
淑女廚房生薑泥(可以去腥)，我還加入了手工蒜頭(油)醬，讓香氣更提升更入味
放置半小時等待雞腿入味就可以了，加入些許橄欖油就可以下鍋煎了!!!
我會先把雞皮朝下煎至金黃再翻面
待雞肉出水熟透後加入淑女手工青蔥醬翻炒，即可裝盤
雞肉表面裹滿了蒜頭油、青蔥醬香氣，超級下飯
蒜炒花椰菜
超級簡單的炒花椰菜，吃起來蒜香十足!!!
準備材料:
花椰菜、淑女手工蒜頭(油)醬
料理做法:
將花椰菜汆燙撈起放入平底鍋中，加入淑女手工蒜頭(油)醬
簡單的拌炒均勻即可上桌
每一口都能感受到蒜頭油獨特的奶香氣
九層塔蛋
因為Neo不敢吃九層塔，所以這次做的九層塔蛋就不加進蛋
先把蛋煎好上面再加入淑女廚房手工九層塔醬來搭配!!!
吃鹽酥雞九層塔不夠?蒜頭不夠? 不用擔心!!! 冰箱裡備品拿出來!
美味再加分
手工乾拌麵
自己手工製作的麵條加上淑女手工醬料真的超級搭!!!!
推出的手工蔥油醬、手工蒜頭(油)醬、手工香菜醬都超百搭
準備材料:
手工蔥油醬、手工蒜頭(油)醬、手工香菜醬、香油、醬油
料理做法:
開水煮滾加入麵條
在碗中加入手工蔥油醬、手工蒜頭(油)醬、香油、醬油來調味
撈起麵條攪拌均勻，加入老公愛的靈魂淑女手工香菜醬就大功告成了
香噴噴湯麵
準備材料:
淑女手工蒜頭(油)醬、淑女手工香菜醬、鹽巴些許、雞蛋、牛肉、青菜配料
料理做法:
把荷包蛋煎熟放置旁邊，中間加入淑女廚房手工蒜頭(油)醬爆香~
再加入牛肉片，一同爆香入味後撈起
加入水煮，水開後加入麵條與喜歡的配料即可，煮滾後即可撈起
蒜香滿分的湯麵就上桌了!!!
老公還加入了淑女廚房手工香菜醬，讓湯麵口味鮮香可口
淑女廚房料理心得
近期使用淑女廚房的手工調料真的準備晚餐已經離不開了!!!
超級輕鬆就能把料理變的口味更提升
尤其是煮飯時蒜頭、蔥都不會少，但是下廚時間可能三天一次
準備這些配料都會很浪費用不完
現在在冰箱備上淑女廚房的手工調料真的可以讓食材保存期限拉長不浪費
超推薦給各位，加上一匙就能讓料理更美味的方法!!!
店家資訊
淑女廚房
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