很多人說到宇治最先聯想到的就是抹茶！

Mimi韓這次要介紹的宇治位於京都南部，以高品質的抹茶和悠久的歷史文化而聞名，這裡不僅是日本抹茶文化的發源地，還擁有世界遺產平等院等多處名勝古蹟，是一個結合自然、美食與傳統文化的旅遊勝地。

平等院鳳凰堂

作為世界文化遺產的平等院，是日本古代貴族文化的象徵。鳳凰堂因出現在日幣10圓硬幣上而廣為人知，堂內金色的阿彌陀如來像與周邊庭園的景致相得益彰，四季景色各有千秋。

宇治川與朝霧橋

宇治川是市內的主要河流，沿岸設有步道，是散步和欣賞自然美景的好去處。朝霧橋橫跨宇治川，站在橋上可眺望河畔風光，特別是在春季櫻花和秋季紅葉時尤為動人。

宇治上神社

這座被列為世界遺產的神社是日本現存最古老的神社建築之一，供奉著宇治川的守護神，氛圍寧靜，值得一訪。

抹茶體驗與美食

宇治是抹茶的代名詞，您可以參加抹茶製作體驗，了解從茶葉加工到沖泡的完整過程。附近的茶屋提供各式抹茶甜點，如抹茶冰淇淋、抹茶蛋糕與抹茶蕎麥麵，是抹茶愛好者的天堂。