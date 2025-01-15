很多人說到宇治最先聯想到的就是抹茶！
Mimi韓這次要介紹的宇治位於京都南部，以高品質的抹茶和悠久的歷史文化而聞名，這裡不僅是日本抹茶文化的發源地，還擁有世界遺產平等院等多處名勝古蹟，是一個結合自然、美食與傳統文化的旅遊勝地。
宇治必遊亮點
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平等院鳳凰堂
作為世界文化遺產的平等院，是日本古代貴族文化的象徵。鳳凰堂因出現在日幣10圓硬幣上而廣為人知，堂內金色的阿彌陀如來像與周邊庭園的景致相得益彰，四季景色各有千秋。
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宇治川與朝霧橋
宇治川是市內的主要河流，沿岸設有步道，是散步和欣賞自然美景的好去處。朝霧橋橫跨宇治川，站在橋上可眺望河畔風光，特別是在春季櫻花和秋季紅葉時尤為動人。
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宇治上神社
這座被列為世界遺產的神社是日本現存最古老的神社建築之一，供奉著宇治川的守護神，氛圍寧靜，值得一訪。
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抹茶體驗與美食
宇治是抹茶的代名詞，您可以參加抹茶製作體驗，了解從茶葉加工到沖泡的完整過程。附近的茶屋提供各式抹茶甜點，如抹茶冰淇淋、抹茶蛋糕與抹茶蕎麥麵，是抹茶愛好者的天堂。
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源氏物語博物館
宇治是日本經典文學《源氏物語》中重要的舞台，博物館展示了相關的文物和故事背景，讓您深入了解這部文學巨著與宇治的歷史關聯。
交通方式
- 從京都站搭乘JR奈良線至「宇治站」約需20分鐘。
- 搭乘京阪宇治線至「京阪宇治站」步行即可到主要景點。
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