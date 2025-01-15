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韓國【弘大住宿】首爾弘大3家飯店民宿好評價推薦

2025年菜外帶
2025-01-15 14:46:00 文字：marktrip
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marktrip

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來韓國首爾自由行，集中最新流行服飾、甜點美食和特色咖啡廳的弘大商圈(弘益大學商圈)是必逛重點，轉乘地鐵到其他景點也很方便，是規劃住宿相當優秀的地點，這篇Mimi韓來推薦3間高評價的弘大飯店、民宿給大家參考吧！

韓國【弘大住宿】首爾弘大3家飯店民宿好評價推薦

L7 弘大樂天飯店

韓國【弘大住宿】首爾弘大3家飯店民宿好評價推薦

  • 價位：雙人房約NT$5,300
  • 交通：地鐵弘益大學站走路2分鐘

這間弘大樂天L7飯店(L7 Hongdae by LOTTE)是我最愛的首爾弘大住宿，地點超好，離弘大站不到兩分鐘。

裝潢風格年輕，房間又大又乾淨，床很好睡，還有大片落地窗可以看城市景觀，走出門就能開始逛街，旅遊購物機能非常便利。不過飯店不幫忙訂炸雞，但反正周邊隨便都能找到吃的也沒什麼影響。

✅住宿圖文：【弘大住宿】弘大樂天L7飯店(評價9.0)

首爾弘大智選假日旅館

韓國【弘大住宿】首爾弘大3家飯店民宿好評價推薦

  • 價位：雙人房約NT$4,500
  • 交通：地鐵弘益大學站走路1分鐘

首爾弘大智選假日旅店(Holiday Inn Express Seoul Hongdae)是算蠻新的弘大住宿飯店，設施新穎帶著年輕設計感，整體評價相當好。房間大小舒適乾淨，行李及戰利品都有足夠的空間擺放。而且位置就地鐵在弘益大學站旁，附近全都是逛街鬧區，是蠻值得推薦的弘大住宿地點啦！

奈比飯店

  • 價位：雙人房約NT$4,500
  • 交通：地鐵弘大站走路5分鐘

這間奈比飯店(Nine Brick Hotel)是蠻有設計感的弘大住宿旅店，周邊相當熱鬧走3分鐘就到弘大步行街鬧區，對面是橋村炸雞弘大店，路口還有間超有名的弘大百年百歲蔘雞湯⋯美食很多，房間寬敞還有浴缸，各方面都挺好。

✅住宿圖文：弘大住宿－Nine Brick Hotel

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