來韓國首爾自由行，集中最新流行服飾、甜點美食和特色咖啡廳的弘大商圈(弘益大學商圈)是必逛重點，轉乘地鐵到其他景點也很方便，是規劃住宿相當優秀的地點，這篇Mimi韓來推薦3間高評價的弘大飯店、民宿給大家參考吧！

L7 弘大樂天飯店

價位：雙人房約NT$5,300

交通：地鐵弘益大學站走路2分鐘

這間弘大樂天L7飯店(L7 Hongdae by LOTTE)是我最愛的首爾弘大住宿，地點超好，離弘大站不到兩分鐘。

裝潢風格年輕，房間又大又乾淨，床很好睡，還有大片落地窗可以看城市景觀，走出門就能開始逛街，旅遊購物機能非常便利。不過飯店不幫忙訂炸雞，但反正周邊隨便都能找到吃的也沒什麼影響。

✅住宿圖文：【弘大住宿】弘大樂天L7飯店(評價9.0)

首爾弘大智選假日旅館

價位：雙人房約NT$4,500

交通：地鐵弘益大學站走路1分鐘

首爾弘大智選假日旅店(Holiday Inn Express Seoul Hongdae)是算蠻新的弘大住宿飯店，設施新穎帶著年輕設計感，整體評價相當好。房間大小舒適乾淨，行李及戰利品都有足夠的空間擺放。而且位置就地鐵在弘益大學站旁，附近全都是逛街鬧區，是蠻值得推薦的弘大住宿地點啦！

奈比飯店

價位：雙人房約NT$4,500

交通：地鐵弘大站走路5分鐘

這間奈比飯店(Nine Brick Hotel)是蠻有設計感的弘大住宿旅店，周邊相當熱鬧走3分鐘就到弘大步行街鬧區，對面是橋村炸雞弘大店，路口還有間超有名的弘大百年百歲蔘雞湯⋯美食很多，房間寬敞還有浴缸，各方面都挺好。

✅住宿圖文：弘大住宿－Nine Brick Hotel

韓國自由行可能用到的攻略

【機票】台北高雄飛首爾機票比價

【攻略】韓國首爾自由行玩樂一篇搞定

【攻略】首爾秋天賞楓自由行必玩推薦

【景點】韓國首爾Top20好玩景點攻略

【住宿】明洞住宿推薦10家超人氣飯店

【住宿】東大門住宿高CP購物超方便

【住宿】弘大住宿10家飯店民宿筆記

【攻略】釜山五天四夜自由行懶人包

【攻略】南浦洞、札嘎其逛街＆景點地圖

【必買】樂天超市：韓國零食泡麵必買推薦