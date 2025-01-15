洞爺湖住宿要怎麼選？哪家洞爺湖溫泉飯店CP值比較高呢？

這篇整理3間推薦的洞爺湖溫泉飯店給大家參考，有價位較高但設施讓人很享受的選擇，也有平價的溫泉旅店，且其中有不少飯店還提供往返札幌＆新千歲機場的接駁車，完全可以感受到競爭激烈，對遊客來說真是太棒了。

洞爺湖畔亭飯店

價位：雙人房一泊二食約NT$5,900

交通：提供JR札幌站(免費)及新千歲機場接駁

洞爺湖畔亭飯店的湖景房風景很好，房間古色古香整齊乾淨。且飯店裡的溫泉露天溫泉很美，可以一覽洞爺湖全景，還能欣賞夏季煙火，住宿費都有包含一泊二食，餐點選擇豐富。提供往返 JR 札幌站(免費)及新千歲機場的接駁服務，須提前預約(詳細請點)。

洞爺觀光飯店

評價：Google 4.0/5.0

價位：雙人房一泊二食約NT$7,700

洞爺觀光飯店的溫泉很有特色，分成有室内室外和洞穴温泉，而且房間有洞爺湖第一排的視野非常好，飯店老舊，但服務設施依舊維持水準，最重要的是溫泉也很舒服，再加上房價不貴，是CP值很棒的洞爺湖溫泉住宿選擇。

評價：Google 4.2/5.0

價位：雙人房一泊二食約NT$4,000

洞爺湖溫泉大和旅館是面對洞爺湖景的平價旅館，房間很大，晚餐是自己烤的成吉思汗烤肉搭配天婦羅定食，口味普通但可以吃飽。唯一不便的是沒有獨立衛浴與廁所，洗澡一律都在B1泡湯處。

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