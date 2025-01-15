金閣（舍利殿） 金閣寺的主體建築「金閣」覆蓋金箔，光芒閃耀，倒映在鏡湖池中，宛如畫卷。每層樓代表不同的建築風格，底層為日本宮殿風格，中層為武家風格，頂層則為中國禪宗風格，展現多元的文化融合。

鏡湖池

環繞金閣的鏡湖池是寺廟的核心景觀，池中的小島和石橋搭配金閣的倒影，構成了一幅動靜相宜的優美畫面，特別是在晴天或秋冬雪景時更具詩意。