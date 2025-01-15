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日本金閣寺：京都閃耀的金色夢幻，四季皆美的文化遺產！

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2025-01-15 17:25:00 文字：marktrip
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金閣寺（正式名稱：鹿苑寺）位於日本京都市，是一座融合了自然美景與禪宗建築的世界文化遺產。這座寺廟以其金箔覆蓋的三層樓建築聞名，是日本旅遊的經典打卡地，無論四季，都能感受到其獨特的魅力。

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必遊亮點

  1. 金閣（舍利殿）
    金閣寺的主體建築「金閣」覆蓋金箔，光芒閃耀，倒映在鏡湖池中，宛如畫卷。每層樓代表不同的建築風格，底層為日本宮殿風格，中層為武家風格，頂層則為中國禪宗風格，展現多元的文化融合。

  2. 鏡湖池
    環繞金閣的鏡湖池是寺廟的核心景觀，池中的小島和石橋搭配金閣的倒影，構成了一幅動靜相宜的優美畫面，特別是在晴天或秋冬雪景時更具詩意。

  3. 庭園漫步
    金閣寺的日式庭園設計巧妙，步道兩旁滿布松樹與苔蘚，展現禪宗自然美學。庭園內還有供奉著地藏菩薩的小型祠堂，讓遊客感受到寧靜與安詳。

  4. 四季景色

    • 春天：櫻花點綴金閣，充滿生機。
    • 夏天：綠意盎然，金閣在藍天襯托下更加耀眼
    • 秋天：紅葉與金閣相輝映，最受攝影愛好者喜愛。
    • 冬天：運氣好的話雪金閣是必須收藏的絕景

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交通方式

  • 巴士：從京都站搭乘市營巴士至「金閣寺道」站，步行約5分鐘即可到達。
  • 自駕：從京都市中心駕車約20分鐘，周邊設有停車場。

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