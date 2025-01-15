錦市場（Nishiki Market）位於京都市中心，是一條全長約400公尺的美食與購物街，被譽為「京都的廚房」。這裡匯集了超過100家店鋪，販售從新鮮食材到地道小吃的各種商品，是深入體驗京都飲食文化的理想地點。
必遊亮點
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地道京都美食天堂
錦市場提供了豐富多樣的地道美食，是京都特色料理與小吃的聚集地。無論是現烤串燒、壽司、日式甜點，還是京漬物，這裡總有一款能滿足您的味蕾。
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推薦必吃小吃
- 京漬物：京都特有的醃漬蔬菜，口感鮮脆，風味獨特。
- 抹茶甜點：抹茶冰淇淋、抹茶麻糬等是抹茶愛好者的天堂。
- 烤海鮮串：從新鮮扇貝到章魚丸子，每一口都是滿滿的海味。
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購物與伴手禮
錦市場內有許多特色店鋪，販售手工陶器、竹製器具與京都風味的調味料（如味噌和七味粉），是採購伴手禮的好地方。
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當地風情與文化體驗
市場內不少店鋪經營已超過百年，保留了濃厚的京都風情。店主們熱情友好，願意向遊客介紹京都飲食文化，讓旅遊體驗更加深刻。
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四季魅力
錦市場在四季中展現不同的特色，春季的櫻花點心、夏季的冰品、秋季的柿子、冬季的暖胃鍋物，都值得品嚐。
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