錦市場（Nishiki Market）位於京都市中心，是一條全長約400公尺的美食與購物街，被譽為「京都的廚房」。這裡匯集了超過100家店鋪，販售從新鮮食材到地道小吃的各種商品，是深入體驗京都飲食文化的理想地點。

地道京都美食天堂

錦市場提供了豐富多樣的地道美食，是京都特色料理與小吃的聚集地。無論是現烤串燒、壽司、日式甜點，還是京漬物，這裡總有一款能滿足您的味蕾。

推薦必吃小吃 京漬物 ：京都特有的醃漬蔬菜，口感鮮脆，風味獨特。

：京都特有的醃漬蔬菜，口感鮮脆，風味獨特。 抹茶甜點 ：抹茶冰淇淋、抹茶麻糬等是抹茶愛好者的天堂。

：抹茶冰淇淋、抹茶麻糬等是抹茶愛好者的天堂。 烤海鮮串：從新鮮扇貝到章魚丸子，每一口都是滿滿的海味。

購物與伴手禮

錦市場內有許多特色店鋪，販售手工陶器、竹製器具與京都風味的調味料（如味噌和七味粉），是採購伴手禮的好地方。

當地風情與文化體驗

市場內不少店鋪經營已超過百年，保留了濃厚的京都風情。店主們熱情友好，願意向遊客介紹京都飲食文化，讓旅遊體驗更加深刻。