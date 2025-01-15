京都四条河原町的「京極商店街」是京都最熱鬧、最受歡迎的購物與娛樂街區之一。這條全長約400公尺的商店街融合了傳統與現代特色，匯集了各種美食、小吃、特色商品和伴手禮店，無論是觀光客還是當地人都喜歡來這裡逛街吃喝。
必遊亮點
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多樣化的購物選擇
京極商店街有眾多品牌店、紀念品店和精品小店，從傳統工藝品到現代流行商品一應俱全。還有不少藥妝店，是購買日常用品和伴手禮的好地方。
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地道美食與人氣小吃
商店街內聚集了許多京都特色餐廳和小吃店，無論是壽司、烏龍麵，還是抹茶甜點，都能滿足各種味蕾需求。推薦試試京風章魚燒和抹茶冰淇淋，口感獨特又地道。
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傳統與現代的結合
京極商店街沿途融合了京都的古風韻味與現代化設施，既有保留歷史感的傳統建築，也有時尚潮流的咖啡館和便利商店，是感受京都文化多樣性的好地方。
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附近景點便捷串聯
商店街緊鄰錦市場、祇園和八坂神社，逛完商店街後，還可以輕鬆步行到周邊景點，一次滿足購物與觀光需求。
交通方式
- 地鐵：搭乘京都市營地鐵烏丸線至「四条站」，或京阪電鐵至「祇園四条站」，步行即可到達。
- 巴士：從京都站搭乘市營巴士至「四条河原町」站，下車即是。
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