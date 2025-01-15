醍醐寺位於京都南部，是一座擁有超過1100年歷史的佛教寺廟，同時也是聯合國世界文化遺產之一。這裡以其壯觀的建築群、幽靜的禪意庭園和四季分明的自然美景而著名，特別是春天的櫻花與秋天的紅葉，被譽為京都的絕景之一。

五重塔

醍醐寺的五重塔是京都現存最古老的木造建築，已有近千年的歷史，堪稱寺廟的象徵。無論是清晨的陽光還是夜間點燈，塔身都散發出莊嚴的氣息。

三寶院庭園

由豐臣秀吉設計的三寶院庭園是一座經典的日式庭園，以其精美的石景和布局聞名，特別是在櫻花季時，庭園充滿了詩意的氛圍。

靈寶館

靈寶館展示了醍醐寺珍貴的佛教文物與藝術品，從佛像、經典到畫作，讓人深入了解日本佛教文化的深厚底蘊。

自然美景

醍醐寺的四季景色令人驚豔，春天的櫻花盛開吸引無數遊客，而秋天的紅葉與古老建築交織，構成如畫的風景。