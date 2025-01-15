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日本京都嵐山：竹林美景與古典風情的夢幻旅程

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2025-01-15 17:48:00 文字：marktrip
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日本京都嵐山：竹林美景與古典風情的夢幻旅程

嵐山位於京都西部，是京都最具代表性的自然與文化景點之一。這裡以竹林步道、渡月橋、以及四季分明的自然風光吸引著世界各地的遊客。不論是想悠閒散步，還是探索日本傳統文化，嵐山都能滿足您的期待！

日本京都嵐山：竹林美景與古典風情的夢幻旅程

日本京都嵐山：竹林美景與古典風情的夢幻旅程

嵐山必去景點

1. 竹林步道
這條世界著名的步道被茂密的竹林包圍，走在其中，微風吹過竹葉發出的沙沙聲令人放鬆，是絕佳的拍照地點。清晨的竹林最靜謐，適合感受大自然的力量。

2. 渡月橋
這座橫跨桂川的木橋是嵐山的地標，特別是在春天櫻花綻放或秋天紅葉滿山時，美景如畫。夜晚時橋上的燈光更添浪漫氛圍。

3. 嵯峨野觀光小火車
搭乘復古的小火車，沿途穿越嵐山的山林與河谷，從不同角度欣賞嵐山的自然美景，是情侶和家庭出遊的熱門選擇。

4. 天龍寺
作為嵐山的世界文化遺產之一，天龍寺以其禪意濃厚的庭園和歷史悠久的建築吸引遊客。庭園的景致隨四季變化，春櫻、夏綠、秋紅和冬雪都各具魅力。

日本京都嵐山：竹林美景與古典風情的夢幻旅程

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