貴船神社是什麼地方？

貴船神社位於京都市北部的山區，是一座以祈求姻緣、愛情與水之神聞名的神社。神社被森林環繞，擁有清新的空氣和神秘的氛圍，特別是夏天的流水料理和冬天的點燈活動，成為熱門的旅遊勝地。

為什麼要來貴船神社？

1. 絕美的石階燈籠步道

進入神社的石階兩側排列著傳統的紅色燈籠，搭配周圍的青苔與綠樹，形成一條宛如電影場景般的通道，是必拍的打卡地點。

2. 知名的「水占卜」

貴船神社的「水占卜」非常有趣，將占卜籤投入水中，文字會浮現，讓人感受到滿滿的靈氣與神秘感。

3. 四季不同的美景

春季 ：櫻花點綴神社，增添浪漫氣氛。

：櫻花點綴神社，增添浪漫氣氛。 夏季 ：森林清涼，流水料理體驗非常受歡迎。

：森林清涼，流水料理體驗非常受歡迎。 秋季 ：紅葉與古樸建築相映成趣，特別適合拍照。

：紅葉與古樸建築相映成趣，特別適合拍照。 冬季：雪景中的紅色燈籠步道加上點燈活動，宛如童話世界。

4. 主祭神與姻緣祈福

神社供奉的是掌管水與緣分的高龗神，許多情侶和單身人士會前來祈求愛情順利和幸福。

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