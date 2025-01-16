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關於淺草

淺草是東京最具歷史與文化底蘊的地區之一，以雷門、淺草寺和仲見世街聞名。在這裡，你可以感受到江戶時代的風情，品嚐地道的日式美食，同時探索東京下町特有的熱鬧氛圍。

淺草必去景點

1. 雷門與淺草寺

雷門是淺草的地標，巨大紅燈籠成為遊客的拍照熱點。穿過雷門，便可到達淺草寺，這座東京最古老的佛教寺廟，香火鼎盛，非常適合祈求平安與幸福。

2. 仲見世通

這條熱鬧的商店街位於雷門與淺草寺之間，兩側排列著販賣傳統小吃、紀念品和手工藝品的攤位。試試人氣的人形燒（豆沙餡糕點）或仙貝（日式煎餅），感受地道東京味道。

3. 隅田川與水上巴士

沿隅田川漫步或搭乘水上巴士，欣賞東京的城市景觀，還能眺望東京晴空塔，是放鬆心情的好方式。

4. 東京晴空塔（Skytree）

距離淺草不遠的東京晴空塔是觀景與購物的熱門地標，站在高處俯瞰東京全景，特別是在夜晚，燈光璀璨。

5. 花屋敷樂園

這是日本最古老的遊樂園，充滿懷舊氛圍，特別適合帶小孩或懷念童年的旅客。

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