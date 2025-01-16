為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日本東京哈利波特影城：走進魔法世界，體驗巫師夢想的奇幻旅程！

日本東京哈利波特影城：走進魔法世界，體驗巫師夢想的奇幻旅程！

2025年菜外帶
2025-01-16 09:07:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

日本東京哈利波特影城：走進魔法世界，體驗巫師夢想的奇幻旅程！

關於東京哈利波特影城

東京哈利波特影城（Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter）是亞洲首座哈利波特影城，也是全球第二座專注於展示哈利波特電影幕後製作的主題場館。影城位於東京西部，帶領粉絲進入魔法世界的拍攝現場，探索電影幕後的魔法工藝與細節，是哈利波特迷的夢想之地！

日本東京哈利波特影城：走進魔法世界，體驗巫師夢想的奇幻旅程！

東京哈利波特影城門票

東京哈利波特影城門票採預約制，要在預約的場次時段前抵達。可以透過旅遊平台購票，直接掃碼入場很輕鬆。最新票價為成人6,300日圓、中學生 5,200日圓、小童(4歲至小學生) 3,800日圓。

✓購票：

日本東京哈利波特影城：走進魔法世界，體驗巫師夢想的奇幻旅程！

日本東京哈利波特影城：走進魔法世界，體驗巫師夢想的奇幻旅程！

 

必看亮點

  1. 走進電影場景
    重現了霍格華茲大廳、活米村、對角巷等經典場景，讓你彷彿穿越進電影中的魔法世界，拍照打卡絕對不容錯過。

  2. 電影幕後揭秘
    展示了電影中使用的道具、服裝和特效製作過程。從飛天掃帚的特效到伏地魔的面具，每一個細節都令人驚嘆。

  3. 魔法體驗
    你可以學習施展咒語、揮動魔杖，還有機會「騎上」掃帚拍攝個人影片，感受當巫師的樂趣！

  4. 必試魔法美食
    在影城內的魔法餐廳，享用黃油啤酒（Butterbeer）、南瓜派和其他電影中的魔法美食，味蕾和視覺雙重滿足。

  5. 哈利波特周邊商店
    銷售各種精緻的哈利波特周邊商品，從魔杖、學院服飾到巧克力蛙，讓你可以帶回專屬於自己的魔法回憶。

日本東京哈利波特影城：走進魔法世界，體驗巫師夢想的奇幻旅程！

★更多日本旅遊攻略

日本：日本必買藥妝日本必買電器日本百貨藥妝優惠券

東京：東京自由行東京景點、、東京必買東京美食東京迪士尼迪士尼海洋

大阪：大阪自由行大阪景點大阪必買大阪美食大阪環球影城

京都：京都自由行京都景點京都住宿京都必買京都美食京都賞櫻

沖繩：沖繩自由行沖繩景點沖繩住宿沖繩必買沖繩美食沖繩租車沖繩不自駕

名古屋：名古屋自由行名古屋景點名古屋租車

九州：九州自由行福岡景點福岡住宿

北海道：北海道自由行北海道景點北海道必買北海道美食北海道租車札幌住宿

東北地區：東北自由行青森住宿銀山溫泉

最新熱門優惠券：

BICCAMERA折價券大丸百貨折價券札幌藥妝折價券松本清折價券日本GU優惠券堂吉訶德優惠券

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up