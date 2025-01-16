關於東京哈利波特影城

東京哈利波特影城（Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter）是亞洲首座哈利波特影城，也是全球第二座專注於展示哈利波特電影幕後製作的主題場館。影城位於東京西部，帶領粉絲進入魔法世界的拍攝現場，探索電影幕後的魔法工藝與細節，是哈利波特迷的夢想之地！

東京哈利波特影城門票

東京哈利波特影城門票採預約制，要在預約的場次時段前抵達。可以透過旅遊平台購票，直接掃碼入場很輕鬆。最新票價為成人6,300日圓、中學生 5,200日圓、小童(4歲至小學生) 3,800日圓。

✓購票：

必看亮點

走進電影場景

重現了霍格華茲大廳、活米村、對角巷等經典場景，讓你彷彿穿越進電影中的魔法世界，拍照打卡絕對不容錯過。 電影幕後揭秘

展示了電影中使用的道具、服裝和特效製作過程。從飛天掃帚的特效到伏地魔的面具，每一個細節都令人驚嘆。 魔法體驗

你可以學習施展咒語、揮動魔杖，還有機會「騎上」掃帚拍攝個人影片，感受當巫師的樂趣！ 必試魔法美食

在影城內的魔法餐廳，享用黃油啤酒（Butterbeer）、南瓜派和其他電影中的魔法美食，味蕾和視覺雙重滿足。 哈利波特周邊商店

銷售各種精緻的哈利波特周邊商品，從魔杖、學院服飾到巧克力蛙，讓你可以帶回專屬於自己的魔法回憶。

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