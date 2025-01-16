什麼是SHIBUYA SKY？

SHIBUYA SKY是澀谷Scramble Square的頂樓觀景台，位於東京市中心，讓遊客以360度全景俯瞰東京地標。這裡結合了現代設計、震撼視野和浪漫氛圍，是觀光、拍照、感受東京繁華與寧靜的最佳地點。

為什麼值得去？

無敵高空景觀

站在SHIBUYA SKY，可以俯瞰澀谷的繁華街景，遠眺東京塔、晴空塔，甚至富士山。特別是日落與夜晚燈火交織時，美景令人心醉。 沉浸式光影體驗

頂樓設有光影互動裝置，夜晚燈光投影與音樂結合，讓你不僅是觀景，還能沉浸在夢幻氛圍中。 浪漫打卡聖地

開放式空間設計和躺椅區域特別適合情侶，甚至有專門設置的拍照點，留下完美回憶。 專屬紀念品與咖啡廳

觀景台內有特色商店，販售限量周邊紀念品，還有一間天空咖啡廳，邊品咖啡邊欣賞美景。

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