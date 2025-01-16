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日本澀谷SHIBUYA SKY：俯瞰東京全景的絕美屋頂天空樂園！

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2025-01-16 09:13:00 文字：marktrip
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日本澀谷SHIBUYA SKY：俯瞰東京全景的絕美屋頂天空樂園！

什麼是SHIBUYA SKY？

SHIBUYA SKY是澀谷Scramble Square的頂樓觀景台，位於東京市中心，讓遊客以360度全景俯瞰東京地標。這裡結合了現代設計、震撼視野和浪漫氛圍，是觀光、拍照、感受東京繁華與寧靜的最佳地點。

日本澀谷SHIBUYA SKY：俯瞰東京全景的絕美屋頂天空樂園！

日本澀谷SHIBUYA SKY：俯瞰東京全景的絕美屋頂天空樂園！

為什麼值得去？

  1. 無敵高空景觀
    站在SHIBUYA SKY，可以俯瞰澀谷的繁華街景，遠眺東京塔、晴空塔，甚至富士山。特別是日落與夜晚燈火交織時，美景令人心醉。

  2. 沉浸式光影體驗
    頂樓設有光影互動裝置，夜晚燈光投影與音樂結合，讓你不僅是觀景，還能沉浸在夢幻氛圍中。

  3. 浪漫打卡聖地
    開放式空間設計和躺椅區域特別適合情侶，甚至有專門設置的拍照點，留下完美回憶。

  4. 專屬紀念品與咖啡廳
    觀景台內有特色商店，販售限量周邊紀念品，還有一間天空咖啡廳，邊品咖啡邊欣賞美景。

日本澀谷SHIBUYA SKY：俯瞰東京全景的絕美屋頂天空樂園！

  • 地址：東京渋谷2-24-12（地圖
  • 交通：JR或東京地鐵「澀谷」站B6出口直達
  • 營業：展望台09:00~23:00；商場10:00~21:00(餐廳到22:00)
  • 門票：原價2,500日圓；網路預購2,200日圓
  • 推薦：
  • 官網：www.shibuya-scramble-square.com

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