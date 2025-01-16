關於東京晴空塔

東京晴空塔（Tokyo Skytree）是東京的著名地標，高達634米，是日本最高的建築物，也是世界第二高塔。晴空塔結合了觀景、購物、美食和娛樂，讓你在一個地點享受多元體驗，無論是家庭旅行、情侶約會，還是個人觀光，都能滿足期待。

必玩亮點

1. 絕美觀景體驗

2. 夜景的浪漫氛圍

日落後，東京晴空塔變成燈光秀的舞台，搭配夜晚的城市燈火，美得令人屏息。

3. 晴空街道購物中心

塔底的購物商場「Tokyo Solamachi」匯集了約300家商店與餐廳，從日式點心、特色紀念品到國際品牌，應有盡有。

4. 水族館與天文館

迷你水族館適合親子遊玩，而天文館則提供浪漫的星空觀影體驗，是放鬆與娛樂的好去處。

地址：東京都墨田區押上1-1-2

營業時間：08:00-22:00

官網：https://www.tokyo-skytree.jp/

★更多日本旅遊攻略

日本：日本必買藥妝、日本必買電器、日本百貨藥妝優惠券

東京：東京自由行、東京景點、、東京必買、東京美食、東京迪士尼、迪士尼海洋

大阪：大阪自由行、大阪景點、大阪必買、大阪美食、大阪環球影城

京都：京都自由行、京都景點、京都住宿、京都必買、京都美食、京都賞櫻

沖繩：沖繩自由行、沖繩景點、沖繩住宿、沖繩必買、沖繩美食、沖繩租車、沖繩不自駕

名古屋：名古屋自由行、名古屋景點、名古屋租車

九州：九州自由行、福岡景點、福岡住宿

北海道：北海道自由行、北海道景點、北海道必買、北海道美食、北海道租車、札幌住宿

東北地區：東北自由行、青森住宿、銀山溫泉

最新熱門優惠券：

BICCAMERA折價券、大丸百貨折價券、札幌藥妝折價券、松本清折價券、日本GU優惠券、堂吉訶德優惠券