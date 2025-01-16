為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日本東京晴空塔：360度俯瞰東京天際線的壯麗地標！

日本東京晴空塔：360度俯瞰東京天際線的壯麗地標！

2025年菜外帶
2025-01-16 09:17:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

日本東京晴空塔：360度俯瞰東京天際線的壯麗地標！

關於東京晴空塔

東京晴空塔（Tokyo Skytree）是東京的著名地標，高達634米，是日本最高的建築物，也是世界第二高塔。晴空塔結合了觀景、購物、美食和娛樂，讓你在一個地點享受多元體驗，無論是家庭旅行、情侶約會，還是個人觀光，都能滿足期待。

日本東京晴空塔：360度俯瞰東京天際線的壯麗地標！

日本東京晴空塔：360度俯瞰東京天際線的壯麗地標！

必玩亮點

1. 絕美觀景體驗

2. 夜景的浪漫氛圍
日落後，東京晴空塔變成燈光秀的舞台，搭配夜晚的城市燈火，美得令人屏息。

3. 晴空街道購物中心
塔底的購物商場「Tokyo Solamachi」匯集了約300家商店與餐廳，從日式點心、特色紀念品到國際品牌，應有盡有。

4. 水族館與天文館
迷你水族館適合親子遊玩，而天文館則提供浪漫的星空觀影體驗，是放鬆與娛樂的好去處。

IMG_7576.jpg

地址：東京都墨田區押上1-1-2
營業時間：08:00-22:00
官網：https://www.tokyo-skytree.jp/

★更多日本旅遊攻略

日本：日本必買藥妝日本必買電器日本百貨藥妝優惠券

東京：東京自由行東京景點、、東京必買東京美食東京迪士尼迪士尼海洋

大阪：大阪自由行大阪景點大阪必買大阪美食大阪環球影城

京都：京都自由行京都景點京都住宿京都必買京都美食京都賞櫻

沖繩：沖繩自由行沖繩景點沖繩住宿沖繩必買沖繩美食沖繩租車沖繩不自駕

名古屋：名古屋自由行名古屋景點名古屋租車

九州：九州自由行福岡景點福岡住宿

北海道：北海道自由行北海道景點北海道必買北海道美食北海道租車札幌住宿

東北地區：東北自由行青森住宿銀山溫泉

最新熱門優惠券：

BICCAMERA折價券大丸百貨折價券札幌藥妝折價券松本清折價券日本GU優惠券堂吉訶德優惠券

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up