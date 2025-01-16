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日本三鷹吉卜力美術館：走進宮崎駿的奇幻世界，體驗動畫魔法的藝術殿堂！

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2025-01-16 09:31:00 文字：marktrip
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日本三鷹吉卜力美術館：走進宮崎駿的奇幻世界，體驗動畫魔法的藝術殿堂！

關於三鷹吉卜力美術館

三鷹吉卜力美術館位於東京都三鷹市，是宮崎駿與吉卜力工作室粉絲的必訪之地。這裡不僅展示了吉卜力動畫的創作歷程，還有許多互動設施和細節，讓你感受到動畫中的魔幻氣息。每個角落都充滿驚喜，適合親子旅遊或動畫愛好者深入探索。

日本三鷹吉卜力美術館：走進宮崎駿的奇幻世界，體驗動畫魔法的藝術殿堂！

日本三鷹吉卜力美術館：走進宮崎駿的奇幻世界，體驗動畫魔法的藝術殿堂！

必看亮點

1. 動畫製作的幕後秘密
館內展示了吉卜力動畫的手稿、分鏡圖與原畫，讓人了解每一部經典作品背後的創作過程，特別適合喜歡藝術或動畫製作的遊客。

2. 巨大的龍貓巴士
適合小朋友的專屬遊樂設施，小朋友可以爬上龍貓巴士玩耍，這是許多家庭遊客的熱門打卡點。

3. 屋頂上的機器人士兵
屋頂花園有《天空之城》的機器人士兵雕像，搭配周邊的綠意盎然景色，是必拍的網紅場景。

4. 獨家短篇動畫
美術館內的小型放映室會播放僅限館內欣賞的吉卜力原創短篇動畫，讓你有獨一無二的觀影體驗。

5. 美術館限定商品
禮品店「Mamma Aiuto」販售限定的吉卜力商品，包括毛巾、文具和手工玩偶，是帶回家的最佳紀念品。

日本三鷹吉卜力美術館：走進宮崎駿的奇幻世界，體驗動畫魔法的藝術殿堂！

電車交通方式

  • 搭乘JR中央線至「三鷹站」，南口步行約15分鐘即可抵達。
  • 或從三鷹站搭乘接駁巴士直達美術館，巴士外觀也充滿吉卜力元素。

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