

專業整骨盆達人Alan：改善產後媽咪大屁股困擾，產後曲線恢復推薦必備

骨盆復位調整實量心得分享



女人都會因為懷孕生產的生理因素進而有身材曲線走樣的狀況，

尤其骨盆需要容納寶寶，變得寬大許多也是稀鬆平常，

雖然產後我已漸漸恢復到原來的體重，

但曲線仍然沒有辦法回到當初那樣的小姐身材，

最明顯的就是以前牛仔褲的尺寸幾乎是很難再塞得進去，

而且自己長時間帶小孩身體各方面也會有痠痛等問題。



聽聞許多媽咪都推薦產後要做骨盆調理，

最近兔兔在台北找到這家專業整骨盆達人Alan，

地理位置就在熱鬧的捷運中山站，對我來說非常方便，只要步行幾分鐘找到立志大樓即可。



專業整骨盆達人Alan的環境乾淨溫馨，

事先在網路預約好之後，赴約進門會有行政人員熱情接待，

一旁有人協助可以讓怕生的朋友不用擔心安全問題喔~





Alan老師操作前會先以圖片方式專業的講解整復的原理，讓人放心不少!

從舒筋開始到骨盆調整，時間大約半小時，

過程中的感受大多是微痠不會太痛，

當然每個人的耐受度不同，都可以在過程中隨時與Alan老師溝通調整。

結束後Alan老師還會額外教導一些回家後可以自己做的保養運動，讓效果能更有效維持。

跟你們分享處理後的效果很驚人，骨盆量起來整整少了超過一寸，

從88cm>84cm，真的是太神奇了!



Alan老師的收費單次為1000元，

不只是骨盆，連長短腳、高低肩、側彎等等都會一併調整，

這樣的收費可以說是相當有價值，

強烈推薦給所有需要產後恢復的媽媽們，

當然一定要搭配良好的保養與姿勢維持，並透過長時間的調理與運動輔助，

穿回原來的牛仔褲是一定沒問題的！



本文皆為本人親自試用過後的體驗心得僅供參考。

產品成分及功效說明，引用商品或官網所載，不等於宣稱具有療效。

產品體驗也因個人生活型態、居住環境、使用習慣、體質膚質等差異而有不同，實際效果依每人體驗為主。



👉專業整骨盆達人Alan👈



台北市中山區南京西路1-1號6樓602室

0952 502 258 ( 📍專業整骨盆達人Alan台北市中山區南京西路1-1號6樓602室0952 502 258 ( 網路預約制

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我們老是為了生活，而忘了好好生活，

你是為「生活」而工作，還是為「工作」而生活。

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如果你為了「工作」而活，﻿甚至放棄自己原有的生活，那你不是真的活著。



我是莊兔子， 我喜歡寫字、喜歡拍照、喜歡記錄生活的點滴。

在過了30多年為別人而活的人生後， 終於意識到人生不應該只有忙碌地工作，

我們更應該在意更多能帶來充實與美好的事。



這裡記錄著我走過的路與看過的風景，推薦給你們，歡迎與我一起看到更美的世界。

我與另一半靈魂的碎片Ken生活著，誓言攜手創造更美好的人生。



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