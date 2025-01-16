

老饕湯品配送到府│BENSON斑鯓-生滾龍虎斑鮮魚湯

不愛吃魚不愛喝湯的人也會愛上的頂級鮮美湯品



自從懷孕經常要喝魚湯補身之後，我也不知不覺養成了喜歡喝魚湯的習慣，

一來魚湯相較於其他肉湯清爽很多，而且營養價值又高，

但偏偏我家裡的男人覺得吃魚麻煩喝湯太熱，

我也同意因為魚總是有許多刺、骨頭、鱗片這些部位需要細心處理，

所以很容易讓想吃魚的慾望降低。



直到最近為了也讓我家米寶也可以一起享用魚的健康與美味，

找到了BENSON斑鯓-生滾龍虎斑鮮魚湯，

經過細緻處理的石斑魚片加上原型食材，

搭配健康烹調手法，再以純龍虎斑魚骨肉熬製6小時的湯頭，

料理出讓我們家都可以放心大口享用的老饕湯品。



BENSON斑鯓是位於屏東在地經營十餘年的養殖業者，

透過益生菌及酵素餵養，並引進海水來養殖，不只有效降低藥物的使用，同時還達到永續養殖的目標，

而且就像生活在大海中的石斑魚，肉質吃起來Q彈紮實完全沒有土腥味。



現在大家都很重視的檢驗，BENSON斑鯓養殖場也非常注重，

每年都會定期檢驗48項動物用藥、孔雀綠及通過產地履歷檢驗，

除了販售生鮮，養殖場近幾年開始以BENSON斑鯓品牌研發推廣自家石斑及各式調理食品，

販售的加熱即食調理食品皆使用原型食材製作且無化學添加及防腐劑。



加熱的方式很簡單，大家可以依家裡的廚具自行調整方法，

電鍋加熱：可以隔水退冰後，拆袋倒入電鍋，外鍋加入150cc的水加熱至跳起即可。





明火加熱：不須解凍，拆袋倒入鍋中明火加熱至滾起，如要加入喜愛的配料可先將魚肉撈起避免煮久太老。

吃法也可以依喜好調整，想要暖胃可以直接喝湯。

想要飽足感可以加一碗飯變成魚湯泡飯。



想要解饞又怕胖可以添加冬粉。



想要豐盛飽足可以弄個四菜一湯。



生滾龍虎斑鮮魚湯一共有七種口味：

原味薑絲、港式香茜皮蛋、港式西洋菜南北杏、黑蒜珍菌、鮮魚湯干貝花膠、古早味西瓜綿、經典砂鍋，

喝過一輪之後我覺得皆各有特色，很推薦大家都可以嚐看看。



【原味薑絲鮮魚湯】

最經典的家常魚湯口味，味道最純粹，

適量的薑絲喝起來暖胃又順口，很適合喜歡簡單原味的朋友。



【港式西洋菜南北杏鮮魚湯】

這款為港式師傅監製的創意魚湯，真的吃得到一顆顆杏仁，且杏仁味相當濃郁，

杏仁可以溫補、生津開胃，搭配西洋菜口感層次豐富又顧胃。



【港式香茜皮蛋鮮魚湯】

也同樣是港式師傅監製的創意魚湯，第一次在湯裡吃到皮蛋，

如此創新顛覆想像的魚湯令人感到非常新奇，

湯裡滿是皮蛋、香菜、石斑魚搭配出各自的特色，創意又不違和。

【黑蒜珍菌鮮魚湯】

使用雲林在地黑蒜，滿滿蒜頭味道的湯也是我很喜歡的口味，

搭配杏鮑菇與補身食材結合喝起來湯頭溫潤鮮甜，

而且蒜頭也是可以滋補強身的食材，跟魚片搭配起來非常營養。

【干貝花膠鮮魚湯】

使用台灣鱸魚花膠而非人工合成花膠，

花膠搭配龍虎斑創造出富含膠原蛋白與膠質的優質湯品，

更增加干貝與細嫩大白菜，喝起來溫潤清爽，是大眾都會喜歡的口味。



【古早味西瓜綿鮮魚湯】

不僅是我最喜歡的口味，而且他還榮獲2024年經濟部工業局-新味食潮獎，

西瓜綿這樣少見的古早味食材跟魚湯是絕配，喝起來酸酸甜甜，口齒留香，

有點類似豬肚湯的調味，讓人想一口接一口停不下來。



【經典砂鍋鮮魚湯】

是BENSON斑鯓最新推出的口味，吃起來就像砂鍋魚頭一樣的味道，但清爽不油膩非常多，

魚片、白菜、豆皮搭配白飯非常夠味。

BENSON斑鯓另外還有益生菌養殖珍珠龍虎斑鮮魚片，可以隨興趣變化料理，

一片一片的魚肉，料理起來非常方便。



我搭配雞蛋做成大人小孩都喜歡的魚片蒸蛋，

吃起來不只鮮甜又很有營養，我家孩子一口氣吃掉半碗。

非常推薦家裡冰箱可以常備BENSON斑鯓的生滾龍虎斑鮮魚湯，

連我們家平常不吃魚的人在吃過BENSON斑鯓後也讚不絕口，

因為魚的肉質實在鮮甜又有彈性，魚湯喝起來也很清爽無負擔，

冷凍在冰箱，隨時想喝就能夠加熱來享用，

無刺又好料理，一家老少都很適合品嚐~(😘啾咪)



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此文與BENSON斑鯓合作



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