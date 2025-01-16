關於井之頭恩賜公園

Mimi韓這篇要介紹的井之頭恩賜公園位於東京的吉祥寺，是一座結合自然、美景和休閒娛樂的城市公園。這裡四季分明，有著寧靜的湖泊、茂密的樹林和可愛的小動物，是一個讓人遠離都市喧囂、放鬆心情的理想地點。

著名的三鷹之森吉卜力美術館就在井之頭公園旁邊，務必安排順遊，逛完之後還可以到吉祥寺的商店街去吃美食購物，足夠一整天的行程安排，這裡可是東京相當熱門的文青商店區唷！

必看亮點

1. 井之頭池與划船體驗

公園的中心是美麗的井之頭池，湖面上可以看到划船的遊客，特別是情侶們常選擇天鵝船增添浪漫氛圍。

2. 四季分明的自然美景

春天 ：櫻花盛開時，湖邊被粉紅花海圍繞，吸引無數賞花人潮。

：櫻花盛開時，湖邊被粉紅花海圍繞，吸引無數賞花人潮。 夏天 ：綠意盎然，池邊涼風吹拂，適合避暑野餐。

：綠意盎然，池邊涼風吹拂，適合避暑野餐。 秋天 ：楓葉轉紅，湖面倒映著絢爛秋景，美不勝收。

：楓葉轉紅，湖面倒映著絢爛秋景，美不勝收。 冬天：雖然少了鮮艷色彩，但安靜的氛圍特別治癒。

3. 動物園與水族館

公園內的井之頭自然文化園包括一個小型動物園和水族館，適合親子家庭參觀，近距離觀察可愛的小動物。

4. 吉祥寺商店街

公園靠近吉祥寺車站，周邊有熱鬧的商店街，提供美食、手工藝品和時尚購物選擇，遊玩後可以順便逛街享受美食。

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