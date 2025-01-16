台場teamLab是什麼？
Mimi韓這次要介紹的景點，位於東京台場的teamLab Borderless是一座結合科技、藝術與互動體驗的數位藝術博物館。這裡以無牆的展覽概念聞名，每個展廳的燈光、聲音與影像不斷變化，讓遊客彷彿進入一個流動的夢幻世界，是視覺與感官的雙重享受。
必看亮點
1. 無限光影空間
展覽以燈光、投影和鏡面結合，營造出無邊無際的空間效果，讓人仿佛漂浮於光影海洋中，超適合拍照打卡。
2. 互動藝術體驗
作品會隨著遊客的觸碰或動作而改變，例如踩在地上的光會漣漪擴散，或手掌中的影像會延展到牆面。
3. 流動的森林與花海
投影技術讓整個房間充滿動態的花朵、樹木與動物，感覺像置身於大自然的魔幻版本中。
4. 限定的特色展區
不定期推出期間限定的藝術展區，每次造訪都能發現新的驚喜和獨特作品。
5. 沉浸式感官體驗
搭配音樂、光影和空間變化，讓每位遊客都能深深沉浸在藝術與科技融合的奇妙世界。
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