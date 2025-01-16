關於東京表參道？

表參道是東京最具時尚感的街區之一，從表參道站一路延伸到原宿的步道，被稱為「東京香榭麗舍」。這裡的寬敞街道兩旁佈滿了名牌精品店、獨立設計店和特色咖啡館，吸引潮流人士與觀光客流連忘返。

必逛購物廣場與特色門市

1. 表參道之丘

這是表參道的地標性購物中心，匯集了國內外設計品牌、藝術展覽空間與特色咖啡館。建築內部設計富有藝術感，是購物與休憩的好地方。

2. Tod’s 表參道

由知名建築師伊東豐雄設計，外觀如欅樹枝般錯落有致。即便不購物，也值得特地來此拍照與欣賞。

3. PRADA Aoyama

普拉達青山店的六邊形玻璃外觀極具未來感，裡面不僅販售最新款商品，還不時舉辦特別展覽。

4. Kiddy Land 原宿店

雖然偏向原宿，但距離表參道很近，是購買日式卡通周邊、玩具和動漫商品的天堂，特別適合親子一同造訪。

5. UNIQLO表參道店

位於表參道交界的UNIQLO旗艦店，商品款式豐富，且不時推出特別合作款，是逛街時的必訪地點。

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