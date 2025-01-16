情定碼頭德陽艦園區位於台南市安平區，是台灣第一個以退役軍艦為主題的觀光園區。德陽艦是美國建造的驅逐艦，1977年移交台灣，服役至2005年。現今，它停泊在安平港內，成為一處結合歷史、教育與觀光的熱門景點。
旅遊亮點
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德陽艦參觀體驗
- 遊客可登上軍艦，親身感受驅逐艦的結構與設施。包括甲板、大砲、雷達裝置，以及指揮室等重要區域，透過展示牌了解其軍事用途與歷史背景。
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互動體驗設施
- 除了參觀軍艦，園區內還設有模擬艦橋操作、雷達偵測與飛彈發射等互動設施，適合親子同樂，增添趣味與教育意義。
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軍事文化展覽
- 德陽艦內部展示台灣海軍發展史及各類軍事文物，深入了解國防與軍事文化。
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安平港風光
- 站在艦上可遠眺安平港與夕陽美景，結合歷史與自然，是拍照與散步的好去處。
情定碼頭德陽艦園區結合軍事歷史與觀光趣味，是台南少見的特色景點，適合親子或軍事愛好者深入探索。
情定碼頭德陽艦園區｜官網
地址：台南市安平區安億路121號 (億載金城正後方)
電話：06-2998641
開放時間：09:00~19:00（11~3月冬季到18:00）
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