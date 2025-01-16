為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 台南德陽艦園區：探索台灣首座軍艦主題公園

台南德陽艦園區：探索台灣首座軍艦主題公園

2025年菜外帶
2025-01-16 18:14:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

台南德陽艦園區：探索台灣首座軍艦主題公園

情定碼頭德陽艦園區位於台南市安平區，是台灣第一個以退役軍艦為主題的觀光園區。德陽艦是美國建造的驅逐艦，1977年移交台灣，服役至2005年。現今，它停泊在安平港內，成為一處結合歷史、教育與觀光的熱門景點。

台南德陽艦園區：探索台灣首座軍艦主題公園

台南德陽艦園區：探索台灣首座軍艦主題公園

旅遊亮點

  1. 德陽艦參觀體驗

    • 遊客可登上軍艦，親身感受驅逐艦的結構與設施。包括甲板、大砲、雷達裝置，以及指揮室等重要區域，透過展示牌了解其軍事用途與歷史背景。

  2. 互動體驗設施

    • 除了參觀軍艦，園區內還設有模擬艦橋操作、雷達偵測與飛彈發射等互動設施，適合親子同樂，增添趣味與教育意義。

  3. 軍事文化展覽

    • 德陽艦內部展示台灣海軍發展史及各類軍事文物，深入了解國防與軍事文化。

  4. 安平港風光

    • 站在艦上可遠眺安平港與夕陽美景，結合歷史與自然，是拍照與散步的好去處。

台南德陽艦園區：探索台灣首座軍艦主題公園

情定碼頭德陽艦園區結合軍事歷史與觀光趣味，是台南少見的特色景點，適合親子或軍事愛好者深入探索。

情定碼頭德陽艦園區｜官網
地址：台南市安平區安億路121號 (億載金城正後方)
電話：06-2998641
開放時間：09:00~19:00（11~3月冬季到18:00）

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點台南親子飯店台南親子景點關子嶺溫泉

高雄：高雄景點高雄親子景點美濃景點

嘉義：嘉義景點嘉義住宿嘉義親子景點阿里山

台北：台北景點北投溫泉陽明山溫泉烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點宜蘭親子景點礁溪住宿

台中：台中景點台中親子飯店逢甲夜市谷關溫泉

花蓮：花蓮景點花蓮懶人露營瑞穗溫泉花蓮住宿

台東：台東景點台東親子景點

桃園：桃園景點桃園住宿桃園親子飯店

新竹：新竹景點尖石溫泉新竹懶人露營新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營泰安溫泉三義住宿

南投：南投景點日月潭埔里景點清境住宿日月潭住宿

彰化：彰化景點雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行澎湖自由行金門自由行小琉球住宿澎湖住宿

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up