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台中市后里區台中麗寶樂園：結合遊樂園、購物與度假的全方位玩樂天堂

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2025-01-17 09:10:00 文字：marktrip
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台中市后里區台中麗寶樂園：結合遊樂園、購物與度假的全方位玩樂天堂

麗寶樂園簡介

台中麗寶樂園位於后里區，是中台灣最具代表性的遊樂與渡假景點。園區分為「探索樂園」與「水陸樂園」，另有結合國際精品與美食的「麗寶Outlet Mall」，是一處適合全家人或朋友一起享受歡樂時光的地方。

台中市后里區台中麗寶樂園：結合遊樂園、購物與度假的全方位玩樂天堂

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三大玩樂亮點

  1. 探索樂園：冒險與歡笑的天地

    • 招牌設施：全台唯一的「摩天輪雙軌過山車」，驚險刺激。
    • 親子區：適合小朋友的旋轉木馬、碰碰車等遊樂設施。

  2. 水陸樂園：夏日清涼必訪

    • 夏季開放的水上設施，如滑水道與造浪池，是避暑的最佳選擇。
    • 人造沙灘區提供度假氛圍，享受陽光與水上活動。

  3. 麗寶Outlet Mall：購物與美食的天堂

    • 匯集國際名品、運動品牌與平價商店，購物選擇多樣。
    • 提供各國美食與特色甜點，是放鬆用餐的好地方。

台中市后里區台中麗寶樂園：結合遊樂園、購物與度假的全方位玩樂天堂

適合誰來？

  • 親子家庭：多元設施讓孩子盡情玩樂，家長輕鬆享受。
  • 情侶與朋友：刺激遊樂設施與購物美食滿足不同需求。
  • 渡假旅遊者：園區內設有渡假飯店，是完美的放鬆之地。

地址：台中市后里區福容路8號（地圖
營業時間：平日9:30~17:00，假日9:30~20:00
電話：04-2558-2459

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