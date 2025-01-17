麗寶樂園簡介
台中麗寶樂園位於后里區，是中台灣最具代表性的遊樂與渡假景點。園區分為「探索樂園」與「水陸樂園」，另有結合國際精品與美食的「麗寶Outlet Mall」，是一處適合全家人或朋友一起享受歡樂時光的地方。
三大玩樂亮點
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探索樂園：冒險與歡笑的天地
- 招牌設施：全台唯一的「摩天輪雙軌過山車」，驚險刺激。
- 親子區：適合小朋友的旋轉木馬、碰碰車等遊樂設施。
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水陸樂園：夏日清涼必訪
- 夏季開放的水上設施，如滑水道與造浪池，是避暑的最佳選擇。
- 人造沙灘區提供度假氛圍，享受陽光與水上活動。
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麗寶Outlet Mall：購物與美食的天堂
- 匯集國際名品、運動品牌與平價商店，購物選擇多樣。
- 提供各國美食與特色甜點，是放鬆用餐的好地方。
適合誰來？
- 親子家庭：多元設施讓孩子盡情玩樂，家長輕鬆享受。
- 情侶與朋友：刺激遊樂設施與購物美食滿足不同需求。
- 渡假旅遊者：園區內設有渡假飯店，是完美的放鬆之地。
地址：台中市后里區福容路8號（地圖）
營業時間：平日9:30~17:00，假日9:30~20:00
電話：04-2558-2459
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