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日本大阪天神橋筋商店街：日本最長購物街，吃喝購物與文化體驗一站搞定

2025年菜外帶
2025-01-17 09:37:00 文字：marktrip
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天神橋筋商店街簡介

天神橋筋商店街位於大阪市北區，全長約2.6公里，是日本最長的商店街。街道兩側排列著超過600家店鋪，涵蓋美食、購物、娛樂及傳統文化，無論是尋找地道大阪小吃，還是體驗本地人的日常生活，這裡都是不容錯過的好地方。

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必逛亮點

  1. 地道大阪美食天堂

    • 章魚燒：各式創意口味，讓你吃到停不下來。
    • 大阪燒：手作熱騰騰的大阪燒，經典又美味。
    • 日式甜點：紅豆餅、抹茶冰淇淋，甜食控的天堂。

  2. 百貨商店與特色小店

    • 大型連鎖百貨與藥妝店齊全，方便購買生活用品和伴手禮。
    • 小巷裡藏著許多古董店、二手衣鋪及手作精品店，尋寶樂趣無窮。

  3. 文化體驗與景點

    • 大阪天滿宮：著名的學問之神神社，適合祈求學業與事業順利。
    • 傳統劇場與藝能：部分商店街內有相撲表演與傳統藝能活動，增添文化氣息。

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