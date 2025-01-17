天神橋筋商店街簡介

天神橋筋商店街位於大阪市北區，全長約2.6公里，是日本最長的商店街。街道兩側排列著超過600家店鋪，涵蓋美食、購物、娛樂及傳統文化，無論是尋找地道大阪小吃，還是體驗本地人的日常生活，這裡都是不容錯過的好地方。

必逛亮點

地道大阪美食天堂 章魚燒 ：各式創意口味，讓你吃到停不下來。

：各式創意口味，讓你吃到停不下來。 大阪燒 ：手作熱騰騰的大阪燒，經典又美味。

：手作熱騰騰的大阪燒，經典又美味。 日式甜點：紅豆餅、抹茶冰淇淋，甜食控的天堂。 百貨商店與特色小店 大型連鎖百貨與藥妝店齊全，方便購買生活用品和伴手禮。

小巷裡藏著許多古董店、二手衣鋪及手作精品店，尋寶樂趣無窮。 文化體驗與景點 大阪天滿宮 ：著名的學問之神神社，適合祈求學業與事業順利。

：著名的學問之神神社，適合祈求學業與事業順利。 傳統劇場與藝能：部分商店街內有相撲表演與傳統藝能活動，增添文化氣息。

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