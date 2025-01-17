大阪生活今昔館簡介

大阪生活今昔館位於天神橋筋商店街旁，是一座以「復古大阪」為主題的博物館，館內重現了江戶時代的街景與建築。透過全景展示與互動體驗，讓遊客彷彿穿越到百年前，感受大阪市民的日常生活，是學習歷史與拍照打卡的好地方。

大阪生活今昔館必看亮點

江戶時代街景復原 館內打造了江戶時代的街道，包含茶屋、雜貨店與居住建築，細節精緻，宛如真實街區。

晝夜變化的光影效果，讓你親身體驗白天與夜晚的江戶大阪氛圍。 互動體驗與租借和服 遊客可租借和服漫遊於街道間，拍出如電影般的美麗照片。

部分店鋪內有傳統工藝與小遊戲體驗，適合親子同遊。 展示與模擬場景 展覽涵蓋大阪從江戶到昭和時期的變遷，透過模型、影像與文物，了解城市發展的故事。

屋頂展望台提供俯瞰江戶街景的視角，是最佳拍照點之一。

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