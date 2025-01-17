關於天王寺動物園
Mimi韓這次要介紹的大阪天王寺動物園位，是日本第二古老的動物園，創立於1915年。園區占地約11公頃，擁有超過180種動物，模擬自然環境的設計讓遊客可近距離觀察動物的生活習性，特別適合親子遊與動物愛好者。
必看亮點
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多元動物生態區
- 非洲草原區：欣賞長頸鹿、斑馬與獅子等非洲動物，宛如置身野生草原。
- 極地動物區：觀察北極熊、企鵝等寒帶動物的可愛模樣。
- 亞洲熱帶雨林區：體驗老虎與猩猩的熱帶棲息地。
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特色互動體驗
- 定時舉辦餵食秀與動物解說活動，深入了解動物的日常。
- 特設兒童動物角，讓小朋友可與小型動物如兔子、天竺鼠互動。
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都市中的自然綠洲
- 園區內有廣大的草地與水池，適合散步、野餐，享受一片寧靜。
- 四季花卉盛開，春季櫻花更添浪漫氛圍。
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