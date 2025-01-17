為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日本大阪枚方公園遊樂場：家庭與朋友共享的遊樂天堂，充滿懷舊與冒險的快樂之地

日本大阪枚方公園遊樂場：家庭與朋友共享的遊樂天堂，充滿懷舊與冒險的快樂之地

2025年菜外帶
2025-01-17 10:07:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

日本大阪枚方公園遊樂場：家庭與朋友共享的遊樂天堂，充滿懷舊與冒險的快樂之地

枚方公園遊樂場簡介

位於大阪枚方市的枚方公園遊樂場（Hirakata Park），當地人稱為「ひらパー」，是一座歷史悠久的遊樂園，自1912年開業以來深受家庭與朋友的喜愛。園內集合了刺激的遊樂設施、四季花卉展區與親子活動區，是老少皆宜的玩樂勝地。

日本大阪枚方公園遊樂場：家庭與朋友共享的遊樂天堂，充滿懷舊與冒險的快樂之地

日本大阪枚方公園遊樂場：家庭與朋友共享的遊樂天堂，充滿懷舊與冒險的快樂之地

必玩亮點

  1. 刺激遊樂設施

    • 木製過山車「エルフ」：兼具速度與懷舊感，是挑戰刺激的首選。
    • 自由落體：體驗從高空直落的快感，尖叫連連。
    • 旋轉木馬與碰碰車：經典設施，適合親子或輕鬆遊玩。

  2. 季節限定活動

    • 春季：櫻花盛開，園內舉辦賞花活動，氣氛浪漫。
    • 夏季：水上設施與消暑活動，是炎夏避暑的好去處。
    • 冬季：溜冰場與燈光秀，打造溫馨夢幻的氛圍。

  3. 親子互動區

    • 小朋友專屬的動物園區與小火車，寓教於樂，增添家庭樂趣。
    • DIY手作區，讓孩子動手創作屬於自己的小紀念品。

日本大阪枚方公園遊樂場：家庭與朋友共享的遊樂天堂，充滿懷舊與冒險的快樂之地

更多日本旅遊攻略

日本日本必買藥妝日本必買電器日本百貨藥妝優惠券

東京東京自由行東京景點、、東京必買東京美食東京迪士尼迪士尼海洋

大阪大阪自由行大阪景點大阪必買大阪美食大阪環球影城

京都京都自由行京都景點京都住宿京都必買京都美食京都賞櫻

沖繩沖繩自由行沖繩景點沖繩住宿沖繩必買沖繩美食沖繩租車沖繩不自駕

名古屋名古屋自由行名古屋景點名古屋租車

九州九州自由行福岡景點福岡住宿

北海道北海道自由行北海道景點北海道必買北海道美食北海道租車札幌住宿

東北地區：東北自由行青森住宿銀山溫泉

最新熱門優惠券：

BICCAMERA折價券大丸百貨折價券札幌藥妝折價券松本清折價券日本GU優惠券堂吉訶德優惠券

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up