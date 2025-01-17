枚方公園遊樂場簡介

位於大阪枚方市的枚方公園遊樂場（Hirakata Park），當地人稱為「ひらパー」，是一座歷史悠久的遊樂園，自1912年開業以來深受家庭與朋友的喜愛。園內集合了刺激的遊樂設施、四季花卉展區與親子活動區，是老少皆宜的玩樂勝地。

必玩亮點

刺激遊樂設施 木製過山車「エルフ」 ：兼具速度與懷舊感，是挑戰刺激的首選。

：兼具速度與懷舊感，是挑戰刺激的首選。 自由落體 ：體驗從高空直落的快感，尖叫連連。

：體驗從高空直落的快感，尖叫連連。 旋轉木馬與碰碰車：經典設施，適合親子或輕鬆遊玩。 季節限定活動 春季：櫻花盛開，園內舉辦賞花活動，氣氛浪漫。

夏季：水上設施與消暑活動，是炎夏避暑的好去處。

冬季：溜冰場與燈光秀，打造溫馨夢幻的氛圍。 親子互動區 小朋友專屬的動物園區與小火車，寓教於樂，增添家庭樂趣。

DIY手作區，讓孩子動手創作屬於自己的小紀念品。

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