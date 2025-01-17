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日本有馬溫泉：日本三大名湯之一，感受傳統溫泉與悠閒時光的療癒之旅

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2025-01-17 10:15:00 文字：marktrip
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日本有馬溫泉：日本三大名湯之一，感受傳統溫泉與悠閒時光的療癒之旅

認識有馬溫泉

有馬溫泉位於神戶市，是日本歷史最悠久的溫泉之一，擁有超過1300年的歷史。被列為「日本三大名湯」，有馬以「金泉」和「銀泉」著稱，溫泉水富含礦物質，不僅有療癒效果，更是一場身心靈的舒壓之旅。

日本有馬溫泉：日本三大名湯之一，感受傳統溫泉與悠閒時光的療癒之旅

日本有馬溫泉：日本三大名湯之一，感受傳統溫泉與悠閒時光的療癒之旅

不可錯過的體驗

1. 享受「金泉」與「銀泉」的雙重樂趣

  • 金泉：含鐵質與鹽分，呈現琥珀色，對肌膚保養與促進循環特別有效。
  • 銀泉：清澈無色，富含碳酸與硫酸鹽，有助於放鬆身心與紓壓。
  • 多家溫泉旅館與公共湯屋提供這兩種溫泉體驗，像是著名的「太閤之湯」和「金之湯」。

2. 漫步有馬溫泉老街

  • 傳統的石板街道兩旁有許多特色店鋪，販售手工藝品、溫泉饅頭和當地特產。
  • 別忘了試試有馬名產「炭酸煎餅」，清甜酥脆，適合作為伴手禮。

3. 探訪溫泉文化與歷史

  • 有馬溫泉博物館：了解溫泉的起源、特色與發展歷史。
  • 太閤之湯殿館：展示日本名將豐臣秀吉與有馬溫泉的淵源，結合歷史與文化故事的好去處。

日本有馬溫泉：日本三大名湯之一，感受傳統溫泉與悠閒時光的療癒之旅

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