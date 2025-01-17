認識有馬溫泉

有馬溫泉位於神戶市，是日本歷史最悠久的溫泉之一，擁有超過1300年的歷史。被列為「日本三大名湯」，有馬以「金泉」和「銀泉」著稱，溫泉水富含礦物質，不僅有療癒效果，更是一場身心靈的舒壓之旅。

不可錯過的體驗

1. 享受「金泉」與「銀泉」的雙重樂趣

金泉 ：含鐵質與鹽分，呈現琥珀色，對肌膚保養與促進循環特別有效。

：含鐵質與鹽分，呈現琥珀色，對肌膚保養與促進循環特別有效。 銀泉 ：清澈無色，富含碳酸與硫酸鹽，有助於放鬆身心與紓壓。

：清澈無色，富含碳酸與硫酸鹽，有助於放鬆身心與紓壓。 多家溫泉旅館與公共湯屋提供這兩種溫泉體驗，像是著名的「太閤之湯」和「金之湯」。

2. 漫步有馬溫泉老街

傳統的石板街道兩旁有許多特色店鋪，販售手工藝品、溫泉饅頭和當地特產。

別忘了試試有馬名產「炭酸煎餅」，清甜酥脆，適合作為伴手禮。

3. 探訪溫泉文化與歷史

有馬溫泉博物館 ：了解溫泉的起源、特色與發展歷史。

：了解溫泉的起源、特色與發展歷史。 太閤之湯殿館：展示日本名將豐臣秀吉與有馬溫泉的淵源，結合歷史與文化故事的好去處。

更多日本旅遊攻略

日本：日本必買藥妝、日本必買電器、日本百貨藥妝優惠券

東京：東京自由行、東京景點、、東京必買、東京美食、東京迪士尼、迪士尼海洋

大阪：大阪自由行、大阪景點、大阪必買、大阪美食、大阪環球影城

京都：京都自由行、京都景點、京都住宿、京都必買、京都美食、京都賞櫻

沖繩：沖繩自由行、沖繩景點、沖繩住宿、沖繩必買、沖繩美食、沖繩租車、沖繩不自駕

名古屋：名古屋自由行、名古屋景點、名古屋租車

九州：九州自由行、福岡景點、福岡住宿

北海道：北海道自由行、北海道景點、北海道必買、北海道美食、北海道租車、札幌住宿

東北地區：東北自由行、青森住宿、銀山溫泉

最新熱門優惠券：

BICCAMERA折價券、大丸百貨折價券、札幌藥妝折價券、松本清折價券、日本GU優惠券、堂吉訶德優惠