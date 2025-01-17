關於明石海峽大橋

明石海峽大橋位於日本兵庫縣，連接神戶市與淡路島，全長3,911公尺，是目前世界最長的吊橋。這座大橋不僅是一項驚人的工程壯舉，更因其壯麗景色成為旅遊勝地，吸引眾多遊客前來探索。

三大必玩亮點

1. 漫步或參加導覽行程

明石海峽大橋設有特別的導覽行程，可以走到橋的頂端（高度約300公尺），俯瞰海峽壯麗風光與城市全景。

在導覽過程中，專家會講解橋樑的建造故事與相關技術，是結合冒險與學習的活動。

2. 夜景與燈光秀

大橋在夜間點亮彩色燈光，形成浪漫的夜景，特別是節日時還有燈光變化的特別秀。

附近的明石海峽公園是觀賞大橋夜景的絕佳地點，適合情侶或攝影愛好者。

3. 淡路島與神戶的連結

橋另一端的淡路島有眾多景點，如花卉公園、溫泉與海鮮美食。

從神戶出發，途中可欣賞大橋的全貌，是熱門的日間或短途旅行選擇。

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