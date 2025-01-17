姬路城的魅力

位於兵庫縣的姬路城，又稱「白鷺城」，以其白色石灰牆和優美外觀聞名，是日本保存最完整的古代城堡之一。它不僅是日本國寶，更在1993年被列為世界文化遺產，吸引無數遊客前來一睹風采。

必看亮點

1. 白鷺般的城堡美景

城堡外牆以白色石灰覆蓋，在陽光下如白鷺展翅，散發出典雅氣息。

春季櫻花盛開時，城堡與粉紅花海交相輝映，是絕美景點。

2. 探訪歷史與建築工藝

姬路城內的木造建築、迷宮般的結構，以及防禦設計展示了日本古代建築的精湛技術。

主天守（中央高塔）是最高點，可俯瞰整個姬路市的景色。

3. 庭園與周邊景觀

好古園 ：位於姬路城旁的傳統日式庭園，結合了池塘、瀑布與四季花卉，散步其中十分放鬆。

：位於姬路城旁的傳統日式庭園，結合了池塘、瀑布與四季花卉，散步其中十分放鬆。 夜間燈光秀和季節性活動讓城堡在不同時節展現獨特魅力。

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