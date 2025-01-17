神戶動物王國的特色

神戶動物王國（Kobe Animal Kingdom）位於神戶市，是一座結合自然、生態與互動體驗的室內外動物園。園內以「近距離接觸動物」為主題，讓遊客能與各種動物零距離互動，同時欣賞園內四季美景與珍稀花卉。無論是親子旅遊還是情侶約會，這裡都是放鬆心情與享受樂趣的理想場所。

三大必玩亮點

1. 近距離接觸動物

在開放區域中，可以直接餵食或撫摸動物，例如羊駝、兔子、貓頭鷹和水豚等可愛生物。

特設的「鳥類表演秀」和「狗狗表演」趣味十足，適合全家一起欣賞。

2. 四季花卉與自然景觀

室內的植物溫室展示了多種珍稀花卉與熱帶植物，色彩繽紛，適合拍照打卡。

室外區域的草地與湖泊，提供自然與動物和諧共存的絕佳場景。

3. 互動體驗與DIY活動

體驗騎馬或餵食企鵝，增加與動物的互動樂趣。

DIY手作區，讓遊客可以製作專屬紀念品，留下美好回憶。

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