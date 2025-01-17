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日本由布院：溫泉、美景與藝術融合的悠閒小鎮，感受日式慢生活的魅力

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2025-01-17 10:53:00 文字：marktrip
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marktrip

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日本由布院：溫泉、美景與藝術融合的悠閒小鎮，感受日式慢生活的魅力

由布院簡介

位於日本九州大分縣的由布院，是以溫泉、美景和藝術聞名的小鎮，坐落在由布岳山腳下，風景如畫。這裡以悠閒的氛圍和豐富的體驗吸引眾多旅客，是一個遠離喧囂、放鬆心靈的絕佳去處。

由布院(湯布院)

由布院交通：由布院之森

三大必玩亮點

1. 由布岳與金鱗湖的自然美景

  • 由布岳：被稱為「豐後富士」，是由布院的地標，登山或遠觀都能感受其壯麗之美。
  • 金鱗湖：清晨時湖面水霧繚繞，猶如仙境，是拍照與散步的熱門地點。

2. 溫泉與日式旅館體驗

  • 由布院有眾多特色溫泉旅館，部分設有露天溫泉，可邊泡湯邊欣賞由布岳的美景。
  • 許多旅館提供日式懷石料理，使用當地新鮮食材，滿足味蕾。

3. 藝術與文創氛圍

  • 湯之坪街道：充滿個性的小店鋪，販售手工藝品、當地特產與甜點，是散步與購物的好地方。
  • 由布院藝術館：展示當代藝術作品，感受小鎮的文化氣息。

由布院景點：FLORAL VILLAG

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