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日本札幌：北海道的心臟，四季皆美的自然與城市交響曲

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2025-01-17 11:01:00 文字：marktrip
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日本札幌：北海道的心臟，四季皆美的自然與城市交響曲

札幌簡介

作為北海道的首府，札幌融合了現代都市與自然風光。冬季的雪景、春季的櫻花、夏日的涼爽與秋季的楓紅，都讓這座城市充滿多樣魅力。無論是美食、購物還是探索自然，札幌都是理想的旅遊目的地。

日本札幌：北海道的心臟，四季皆美的自然與城市交響曲

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必遊景點推薦

  1. 大通公園
    • 札幌的地標性景點，特別是在冬季札幌雪祭期間，成為冰雕與燈光的夢幻世界。
  2. 札幌時計台
    • 這座擁有百年歷史的鐘樓，是日本少數的現存美國西部風格建築，象徵札幌的歷史傳承。
  3. 藻岩山展望台
    • 夜晚登高俯瞰札幌市區的璀璨燈火，被譽為「日本三大夜景」之一。

日本札幌：北海道的心臟，四季皆美的自然與城市交響曲

美食與購物

  • 必嘗美食
    • 札幌味噌拉麵：濃郁的湯頭與北海道產玉米、奶油完美結合。
    • 成吉思汗烤肉：以羊肉為主的特色烤肉，是札幌獨特的美食文化。
  • 購物天堂
    • 狸小路商店街：從特產到藥妝一應俱全，是旅遊購物的好去處。

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