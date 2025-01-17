小樽的魅力

小樽是北海道著名的港口小鎮，以其懷舊的運河景色、精美的玻璃工藝和濃郁的歷史氣息吸引無數旅人。這裡既適合散步放鬆，又充滿攝影與文化探索的驚喜。

必遊亮點

小樽運河：懷舊的浪漫代表 兩岸的復古倉庫與石板路是拍攝絕佳背景，特別是在黃昏與夜晚點燈時，更添浪漫氛圍。

冬季可欣賞雪景與「小樽雪燈之路」的溫暖光影。 玻璃工藝與八音盒館 北一硝子 ：觀賞手工玻璃製作，選購精美玻璃飾品作為紀念品。

：觀賞手工玻璃製作，選購精美玻璃飾品作為紀念品。 小樽音樂盒堂：匯集多種古董與現代音樂盒，挑選一件獨特的禮物送給自己或親友。 海鮮市場與壽司街 小樽三角市場 ：品嘗新鮮的海鮮丼、螃蟹與海膽，感受地道的北海道味道。

：品嘗新鮮的海鮮丼、螃蟹與海膽，感受地道的北海道味道。 壽司通：這條街上聚集多家壽司名店，保證讓你大飽口福。

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